Jerónimo Martins com lucro de 356 milhões de euros no primeiro trimestre

Pedro Soares Santos, presidente do grupo Jerónimo Martins © LUSA (Imagem de Arquivo)

A Jerónimo Martins (JM) atingiu 356 milhões de euros de lucros nos primeiros seis meses deste ano. Um crescimento de 95 milhões de euros - 36,4% - quando comparado com o período homólogo.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa revelou que de janeiro até ao final do mês passado, as vendas cresceram 22,1%, para 14,5 mil milhões de euros. Só no segundo trimestre, as vendas da JM atingiram os 7,7 mil milhões de euros, o que revela um aumento de 21%.

Quanto ao EBITDA (Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização), aumentou 18,1% para mil milhões de euros.

Diz a empresa, que numa conjuntura de abrandamento económico, o crescimento das suas vendas foi a prioridade estratégica do grupo. "Os bons resultados deste primeiro semestre refletem a determinação e competência colocadas por todas as nossas Companhias em executar, com disciplina, a estratégia definida e em reforçar a liderança de preço e as suas posições competitivas nos respetivos mercados", frisa Pedro Soares dos Santos.

O presidente da Jerónimo Martins afirma que a companhia se empenhou em gerar as melhores oportunidades de poupança, através de "investimentos em preço, para garantir que os consumidores escolhem as nossas lojas no momento de comprar".

Da mesma forma, o responsável garante que para garantir o reforço da proximidade com os clientes das suas lojas, a empresa tem de "cumprir rigorosamente os planos de expansão", e "apostar nas remodelações como forma de melhorar a capacidade de atração das lojas e a experiência de compra, e concretizar o seu potencial de crescimento".

Ainda no comunicado enviado à CMVM, a Jerónimo Martins lembra que a inflação alimentar tem vindo a reduzir-se ao longo do segundo trimestre deste ano, mas considera que ainda é "difícil antecipar" como decorrerá o resto deste ano, no que à inflação diz respeito. E remete para a volatilidade dos preços a eletricidade, gás e combustíveis, relembrando, ainda, a subida das taxas de juros.

E, para os três países onde opera, a insígnia acredita que a "resiliência do consumo privado dependerá, no entanto, do equilíbrio que venha a verificar-se" entre o aumento dos salários mínimos, a manutenção de taxas de desemprego relativamente baixas e a persistência da inflação e de taxas de juro elevadas.

Assim em Portugal, a JM antecipa que "os desafios colocados pela fragilidade do consumo interno e pela tendência instalada de trading-down permaneçam no segundo semestre de 2023" e acredita que será o turismo o principal impulsionador do canal Horeca.

Nas suas lojas Pingo Doce, a empresa espera conseguir remodelar até 60 lojas no ano e inaugurar cerca de 10 novas localizações. Já o Recheio vai continuar a investir no canal Horeca.

Resultados em Portugal

O Pingo Doce viu as suas vendas crescerem 8,6%, atingindo os 2,3 mil milhões de euros, no primeiro semestre deste ano. O EBITDA aumentou 7,6%, atingindo 129 milhões de euros.

Até junho, a marca abriu seis lojas, encerrou uma e procedeu à remodelação de 20.

Por seu turno, o Recheio, teve vendas no valor de 632 milhões de euros o equivalente a um aumento de 23,2% face ao mesmo período do ano passado. O EBITDA foi de 32 milhões de euros, 35,4% acima do primeiro semestre de 2022.

Colômbia

A Ara, a marca da JM na Colômbia, obteve vendas de 1,1 mil milhões de euros, ou 31,6% acima do período homólogo. Já o EBITDA foi de 1,7% (3,1% no mesmo período do ano passado), o que significa um recuo 26 milhões de euros no primeiro semestre de 2022 para 18 milhões de euros nos primeiros meses deste ano.

Neste período a Ara abriu 110 novas lojas e fechou duas. No final de junho, a marca tinha 1201 espaços.

Em atualização