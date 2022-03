Jerónimo Martins e Sonae sobem no ranking das 250 maiores empresas mundiais de retalho

As 250 maiores empresas de retalho do mundo cresceram 5,2% no ano fiscal de 2020 (Imagem de arquivo) © Leonardo Negrão / Global Imagens

As portuguesas Jerónimo Martins e Sonae integram o top 250 das maiores empresas mundiais de retalho. De acordo com o estudo Global Powers of Retailing 2022 da Deloitte, a Jerónimo Martins que ocupa o 49º lugar do ranking obteve, no ano fiscal de 2020 (exercícios fiscais foram encerrados em 30 de junho de 2021), um crescimento de 3.5% com receitas consolidadas de 20,9 mil milhões de dólares (18,9 mil milhões de euros). A marca portuguesa subiu um lugar nesta tabela, relativamente ao ano anterior.

Por seu lado, a Sonae ocupa o 144º lugar do top 250 do ranking a nível mundial, tendo subido 14 posições. Durante o período em análise a empresa portuguesa atingiu receitas consolidadas de 7,6 mil milhões de dólares no retalho (6,8 mil milhões de euros), o que correspondeu a um aumento de 7.6%.

Durante o mesmo período, as 250 maiores empresas mundiais de retalho geraram um total de receitas agregadas de 5,11 biliões de dólares (cerca de 4,61 biliões de euros) o que representa um crescimento de 5,2%, segundo o Global Powers of Retailing 2022.

Os três primeiros lugares deste ranking são novamente ocupados pelas americanas Walmart, Amazon e Costco Wholesale Corporation. Em primeiro lugar ficou a Walmart que conseguiu receitas na ordem 559,2 mil milhões de dólares (o equivalente a 505,5 mil milhões de euros), seguida da Amazon (213,6 mil milhões de dólares, ou 193,1 mil milhões de euros) e da Costco Wholesale Corporation com 166,8 mil milhões de dólares (150,7 mil milhões de euros). A lista das 10 maiores retalhistas do mundo continua a ser dominada por empresas sediadas nos Estados Unidos (sete), ainda que, e pela primeira vez, durante o ano fiscal de 2020 se tenha assistido à entrada de um retalhista chinês (JD) no Top 10.

Top 10 somam 34,6% da receita total do top 250

Segundo esta edição do Global Powers of Retailing da Deloitte, os 10 maiores retalhistas mundiais têm em conjunto uma participação de 34,6% da receita total do top 250, em comparação com 32,7% no ano homólogo. O crescimento da receita de retalho no top 10 no ano fiscal de 2020 também aumentou 8 pontos percentuais em relação ao ano anterior, para 12,4%.

O maior setor de produtos continua a ser o de bens de consumo rápido (produtos vendidos rapidamente e com custo relativamente baixo), que representa 66,4% da receita de retalho das 250 maiores empresas. O estudo Global Powers of Retailing da Deloitte revela ainda que, com 55% dos consumidores a afirmarem comprar produtos ou serviços sustentáveis, os retalhistas estão a ajustar as suas cadeias de abastecimento em prol das tendências de crescimento sustentável e consumo responsável. A maioria dos retalhistas no top 250 demonstra ter delineado compromissos ESG (Environmental, Social and Corporate Governance ou, em português, Ambiente, Social e Governança Empresarial) e feito esforços na promoção de métricas nesta área. Para responder às preocupações dos clientes, como millennials e geração Z, os retalhistas colocam no centro das suas estratégias de negócio a sustentabilidade das suas marcas e dos seus produtos.

Para João Paulo Domingos, partner e líder do setor de Consumer da Deloitte, "apesar de 2021 ter sido um ano muito desafiante devido ao aumento da inflação, à escassez de mão-de-obra e às interrupções causadas pela pandemia na cadeia de abastecimento, o setor do retalho está numa trajetória de crescimento, com os principais players a conseguirem responder aos desafios mais exigentes que estes novos tempos impõem".