Jerónimo Martins inaugura Centro Incluir no Porto

Centro Incluir quer formar pessoas com deficiência

O grupo Jerónimo Martins (JM) inaugura esta sexta-feira o seu segundo Centro Incluir. O espaço, localizado em Salgueiros no Porto, tem como missão recrutar, formar e desenvolver pessoas com deficiência ou incapacidade e, assim, potenciar o seu acesso ao mercado de trabalho, revela a empresa em comunicado.

Neste espaço - que funcionará como o primeiro Centro Incluir de Telheiras, em Lisboa - os formandos podem contar com uma metodologia de formação customizada para cada um e adaptada às funções que irão ser desempenhadas dentro do grupo. Esta metodologia foi, revela a JM, concebida pela equipa interna que trabalha a Inclusão e começa com duas semanas em sala. Nesta primeira fase são treinadas as competências comportamentais e relacionais, recorrendo-se ainda simulação prática de tarefas numa área do Centro onde foi construída uma loja-escola.

Nas dez semanas seguintes, os formandos passam à parte prática da sua formação em contexto de trabalho e com o auxílio de tutores (colaboradores responsáveis pelo acompanhamento e desenvolvimento de cada formando no local de trabalho, explica a empresa) e da equipa de inclusão.

"Concluídas estas duas fases, os formandos deverão estar preparados para serem contratados pelas Companhias do Grupo", declara a empresa. E explica que o espaço está preparado para ter em consideração os vários tipos de deficiência: sinalética e fonte de letra escolhidos para facilitar a leitura por parte de quem tem baixa visão ou dislexia, planta táctil e transcrição de texto para braille, para pessoas cegas, código de cor para daltónicos, auscultadores para maior conforto das pessoas com autismo, são alguns exemplos.

As primeiras turmas deste novo espaço começam já na próxima segunda-feira e para os interessados em frequentar o Centro Incluir de Salgueiros podem inscrever-se através da plataforma Candidaturas Programa Incluir e do email incluir@jeronimo-martins.com.

De referir que o Centro Incluir de Telheiras já formou mais de 70 pessoas, desde a sua inauguração no final de 2021.