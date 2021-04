Jerónimo Martins mantém posição e Sonae desce em ranking de retalho

Matosinhos, 21/10/2020 - Apresentação do grupo retalhista espanhol Mercadona na "Estratégia 6.25, em reforçar aposta na economia circular com redução de plásticos. (Ivo Pereira / Global Imagens) © Ivo Pereira/Global Imagens

A Jerónimo Martins manteve o 50.º lugar e a Sonae perdeu três posições para a 158.ª posição no 'ranking' global do retalho da Deloitte divulgado esta quinta-feira, que avalia o ano fiscal de 2019 terminado em junho de 2020.

No 'ranking' anterior, a dona do Pingo Doce e o grupo que detém a cadeia Continente tinham subido cinco e uma posição, respetivamente, face à avaliação anterior.

A 24.ª edição do "Global Powers of Retailing' identifica as 250 maiores retalhistas em todo o mundo, com base em dados disponíveis publicamente para o ano fiscal de 2019 terminado em junho do ano passado, e analisa o desempenho em diferentes regiões e setores de produtos.

O 'ranking' é liderado, mais uma vez, pela norte-americana Walmart, seguida da Amazon - que edição anterior subiu para o 'top 3' -, que passou para o segundo lugar (aumentou uma posição), e da Costco Wholesale, que foi destronada pela empresa de Jeff Bezos.

O grupo alemão Schwarz manteve-se no quarto lugar, seguido das norte-americanas The Kroger e Walgreen Boots Alliance.

A norte-americana Home Depot manteve o sétimo lugar, seguida da alemã Aldi, da norte-americana CVS Health Corporation e da britânica Tesco, que viram as suas posições inalteradas.

As receitas das 10 principais retalhistas mundiais somam 1,583 mil milhões de dólares (1,313 mil milhões de euros), representando 32,7% do universo das 250.

De acordo com o relatório, a Jerónimo Martins, que marca presença em Portugal (Pingo Doce e Recheio), Polónia (Biedronka) e Colômbia (Ara), manteve o 50.º lugar.

A Sonae caiu três posições para 158.º lugar.

Em último lugar, na 250.ª posição ficou a alemã Norma Unternehmens Stiftung.

As receitas agregadas dos 250 maiores retalhistas ascendem a 4,85 biliões de dólares (4,025 biliões de euros) e quase dois terços (64,8%) têm operações no estrangeiro.