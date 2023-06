Jerónimo Martins multada em 36 milhões na Polónia por publicidade enganosa

Loja Biedronka, na Polónia. © DR

O grupo Jerónimo Martins (JM), dono da cadeia Biedronka na Polónia, foi multada em 36 milhões de euros pela autoridade da concorrência e proteção do consumidor daquele país (UOKiK) por alegada prática de publicidade enganosa. De acordo com um comunicado desta entidade, em causa está uma campanha desenvolvida entre abril e junho de 2022, em que a Biedronka prometia que se os consumidores encontrassem produtos mais baratos, de uma lista de 150, noutra insígnia, a retalhista devolvia a diferença de preço.

Segundo a nota de imprensa daquela autoridade polaca, as mensagens desta campanha destinada a responder ao aumento da inflação "foram formuladas de forma a atrair a atenção dos consumidores que dependem de preços baixos e para lhes dar a impressão de que os produtos oferecidos eram os mais baratos do mercado".

O entendimento da autoridade polaca é que os consumidores, para poderem usufruir das vantagens da campanha e serem reembolsados, teriam que comprar o produto em causa em ambas as lojas e "ir de encontro a numerosas e não óbvias condições adicionais indicadas nas regras e regulamentos". Além disso, eram levados a crer que o reembolso seria em dinheiro, quando a diferença seria paga em vale com um prazo de sete dias para ser utilizado nas lojas da cadeia. Adicionalmente, acrescenta a UOKiK, as regras e regulamentos da campanha não estavam expostas nas lojas, tinham de ser impressas por um funcionário a pedido do cliente.

Citado no comunicado, Tomasz Chróstny, o presidente da UOKiK afirma que "a Jeronómo Martins Polónia prometeu uma campanha que nos materiais publicitários violaram o interesse coletivo dos consumidores. Uma mensagem de marketing enganadora para atrair multidões de consumidores às lojas da cadeia".

A empresa de origem portuguesa é acusada de três alegadas más práticas na campanha em causa. "No total, a proprietária da cadeia Biedronka tem de pagar mais de 160 milhões [de zlótis] em penalizações. O presidente da UOKiK também impôs à Jerónimo Martins Polónia a obrigação de publicar uma declaração acerca da decisão do presidente da UOKiK na site da companhia, no perfil de Facebook da Biedronka, em estações de televisão designadas e na cadeia de lojas. Esta decisão não é final", lê-se no comunicado.

A cadeia Biedronka tem 3395 lojas e registou vendas, segundo dados da empresa, de 17 582 milhões de euros no ano passado.