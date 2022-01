Jerónimo Martins sobe avaliação no índice mundial de igualdade de género

O presidente do conselho de administração da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos © Tiago Petinga/Lusa

A Jerónimo Martins faz parte, pelo segundo ano consecutivo, da lista empresas que integram o Bloomberg Gender-Equality Índex, tendo subido a sua avaliação face ao ano transato, anunciou a empresa.

Em comunicado, a Jerónimo Martins refere que obteve uma classificação de 71,55% neste índice mundial de igualdade de género, um crescimento de 6,5 pontos percentuais face ao ano passado.

"Sermos novamente incluídos neste índice atesta a consistência com que trabalhamos no Grupo Jerónimo Martins em prol da promoção da igualdade de género. É um trabalho diário de melhoria contínua num Grupo em que nos orgulhamos de ter 68% dos cargos de gestão ocupados por mulheres", afirmou Susana Correia de Campos, "Head of Corporate Employee Relations" do Grupo Jerónimo Martins, citada no comunicado.

O índice inclui um conjunto de 418 empresas (sete portuguesas) de 11 setores, originárias de 45 países.