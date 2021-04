Jerónimo Martins volta a ser multada na Polónia

Dinheiro Vivo 26 Abril, 2021 • 09:31 Partilhar este artigo Facebook

O grupo Jerónimo Martins, que em Portugal detém os supermercados Pingo Doce, foi multado em 60 milhões de zlotys - cerca de 13 milhões de euros - na Polónia, mercado onde a empresa detém os supermercados Biedronka. A retalhista, e de acordo com o Jornal de Negócios, está a ser acusada de, alegadamente, "induzir os consumidores em erro quanto ao país de origem dos legumes e frutas, o que pode ter distorcido as suas decisões de compra".

A acusação, citada pela mesma fonte, indica que a retalhista não deu "informação confiável sobre os produtos oferecidos" e "os consumidores que pretendiam comprar batatas, tomates ou maçãs polacos eram frequentemente induzidos em erro" nas lojas da cadeia polaca.

Esta não é a primeira multa que a Jerónimo Martins registou na Polónia. O tema foi abordado na conferência de apresentação de resultados relativos a 2020. "O consumidor tem a astúcia necessária para saber se está ou não a ser enganado", dizia a 4 de março Pedro Soares dos Santos, CEO da Jerónimo Martins, garantindo que o grupo está confiante que os tribunais vão dar razão ao retalhista nos processos levantados pelas autoridades de concorrência na Polónia e em Portugal contra o grupo.

"Tanto em Portugal como na Polónia resolveram multar a companhia, vamos recorrer aos tribunais que são o lugar certo para se discutir estes assuntos", acrescentava o gestor no início de março, num encontro digital com jornalistas depois da apresentação de contas de 2020.

Em Portugal, a Autoridade da Concorrência multou em dezembro o Pingo Doce em 91 milhões, depois de ter considerado que o grupo combinou preços com à Sociedade Central Cervejas, a dona da Sagres, e a distribuidora de bebidas alcoólicas PrimeDrinks, prejudicando com isso os consumidores.

E na Polónia, o regulador multou igualmente no final do ano passado a Biedronka em mais de 160 milhões de euros por alegado abuso de poder negocial em relações comerciais com fornecedores. Em agosto, a cadeia já tinha sido multada em 26 milhões de euros, por práticas enganadoras nos preços.

"O consumidor polaco é astuto e inteligente, tal como o português. Sabem procurar as melhores oportunidades e não acredito que duas empresas que são líderes, quer em Portugal, quer na Polónia, possam a andar a enganar os clientes, possam não transmitir corretamente o que andam a fazer, porque o consumidor tem a astúcia necessária para saber se está ou não a ser enganado", diz.

"Estou muito confiante que os nossos argumentos vão ser validados em Tribunal, quer na Polónia, quer em Portugal, em relação a estes assuntos", garantia então o CEO.

"Não violamos a Lei quer em Portugal, quer na Polónia", reiterou aos jornalistas em março.