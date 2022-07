JLL antecipa melhor ano de sempre na ocupação de escritórios em Portugal © DR

A consultora imobiliária JLL prevê que, mantendo-se o ritmo do primeiro semestre, este será "o melhor ano de sempre" na na ocupação de escritórios em Portugal. Só a cidade de Lisboa, nos primeiros seis meses do ano, registou uma média de 1600 metros quadrados (m2) tomados por transação.

"Em termos acumulados, a primeira metade do ano encerra com nota muito positiva tanto em Lisboa como no Porto", avança a JLL em comunicado. "Na capital, o take-up deste período ascende já a 168 mil m2 , superando as absorções anuais quer de 2020 quer de 2021 e estando a mais de 85% da atividade anual de 2019. Nestes seis meses, o mercado de Lisboa contabilizou 104 operações com uma área média de 1.615 m2 , sendo o Parque das Nações a zona mais procurada (30% da absorção), embora seguida de perto pela Nova Zona de Escritórios (24% do take-up)." A consultora acrescenta que as empresas de "Serviços Financeiros" lideraram a procura, com 47% do take-up.

Já no Porto, "a atividade semestral ascende a 30 000 m2 , num total de 35 operações com uma área média de 865 m2 . Neste caso, tal atividade apresenta um forte crescimento face aos níveis do 1º semestre de qualquer um dos últimos 3 anos", descreve a JLL na mesma nota. Comparativamente com igual período de 2021, o crescimento superou os 100%. "O Central Business District (CBD) - Baixa atraiu o maior volume de ocupação (38%), sendo as empresas de "TMT"s & Utilities" as mais dinâmicas a ocupar escritórios no Porto nestes seis meses (50%)."

"Apesar da conjuntura económica mais desafiante, as empresas estão a regressar em força aos escritórios e a procura de áreas grandes continua a ser um dos principais requisitos", analisa Sofia Tavares, head of Office Leasing da JLL. "No mês de junho voltámos a ver isso, com as áreas superiores a 1.000 m2 a concentrarem um terço das operações em Lisboa e metade no Porto. Da nossa parte, temos estado especialmente ativos neste tipo de colocação e em junho atuámos na maioria dos negócios com áreas grandes, incluindo a maior do mês, que superou os 7.000 m2 . Acreditamos que este tipo de procura vai continuar a dinamizar bastante o mercado e a gerar muitos pré-arrendamentos."

A JLL diz ter garantido dois terços de ocupação em Lisboa no mês de junho, atuando em dez dos 18 negócios realizados. Já no Porto, atuou em duas das seis ocupações registadas.