JLL gera um terço da atividade do mercado de escritórios em Lisboa este ano

Mercado de escritórios com quebras face ao ano passado em Lisboa e no Porto © Unsplash

A consultora imobiliária JLL foi responsável por um terço da atividade do mercado de escritórios em Lisboa, correspondendo a um acumulado de 25 500 metros quadrados (m2) na capital e de 11 700 m2 no Porto, segundo se apurou no estudo Office Flashpoint de abril.

A empresa terá sido responsável pela colocação de 36% da área negociada em Lisboa, o que corresponde a 9300 m2, e por 21% no Porto, o equivalente a 2400 m2. Em termos de transações, contabilizaram-se 51 operações na capital e outras 19 na invicta no acumulado do ano. Deste universo, a consultora intermediou 16 negócios em Lisboa e cinco no Porto, "garantindo quotas de mercado de 31% e 26%, respetivamente", avança em comunicado.

A propósito da dinâmica do mercado imobiliário de escritórios, Sofia Tavares, head of office leasing da JLL, diz que as empresas estão "mais cautelosas devido à incerteza económica" e acabam por optar por adiar os seus processos de decisão quanto à estratégia das suas instalações. "Esta é uma tendência europeia, não é exclusiva de Portugal", explica.

Desta forma, e apesar do acumulado de quatro meses de 2023 somar 25 500 m2 de ocupação em Lisboa, num total de 51 operações com uma área média de 500 m2, o take-up na capital fica, ainda assim, 79% abaixo do mesmo período do ano passado.

No período em análise, o corredor Oeste foi a zona mais dinâmica, com 22% do take-up, enquanto as empresas de TMT"s & Utilities lideraram a procura, garantindo 29% da área ocupada. Já em abril, a atividade manteve-se contida, com 5570 metros quadrados tomados, dos quais 34% na zona do Parque das Nações. No mês de maio, as empresas de TMT"s & Utilities voltaram a ser as mais ativas, com 29% do take-up.

Na invicta, somaram-se, em abril, 4000 m2 de absorção num total de seis operações, tendo a JLL atuado em duas delas, incluindo na "maior registada no mercado", com 1500 m2. A zona de Gaia foi a mais dinâmica em abril, com 49% da ocupação e as empresas de Construção e Imobiliário as mais ativas, gerando 49% da atividade mensal.

Em termos acumulados, o Porto soma, então, 11 700 metros quadrados, numa quebra de 22% face ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e abril de 2023, foram concretizadas 19 operações de escritórios no Porto, com uma área média por transação de cerca de 620 m2. Neste período, o CBD Boavista, com uma quota de 24%, e Matosinhos, com 25%, foram os destinos preferenciais da procura, que foi dominada - com uma quota de 50% -, pelas empresas de Construção e Imobiliário.