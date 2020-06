JLL. Ocupação de escritórios em Lisboa afunda em maio

Maio foi o primeiro mês em que os efeitos da pandemia de novo coronavírus tiveram no segmento dos escritórios. O Office Flashpoint da JLL mostra que a ocupação de escritórios em Lisboa atingiu os atingiu 5.271 m2 em maio. Este valor representa uma queda de 82% em termos mensais e um decréscimo de 70% quando comparado com o mês de maio de 2019.

“Este é, assim, o primeiro mês com um impacto visível na absorção de escritórios na capital desde o início da pandemia. De tal forma que, mesmo integrando cerca de três meses com efeito do confinamento, a atividade acumulada do mercado de Lisboa em 2020 (Janeiro a Maio) mantém-se 11% acima do ano anterior, atingindo os 78.961 m2”, pode ler-se no comunicado enviado às redações.

Cenário idêntico no Porto. A absorção do acumulado do ano fica “10% acima de 2019, num total de 22.547 m2 tomados, ainda que este mercado, ao contrário do de Lisboa, tenha vindo a registar níveis baixos de atividade desde o princípio da pandemia”.

Este relatório da JLL descreve que a ocupação de escritórios na cidade do Porto, em maio, atingiu os 1.834 m2. Este valor representa uma queda de 68% face ao mesmo período do ano passado, mas “exibindo crescimento de 17% face ao mês anterior”.

Mariana Rosa, Head of Office & Logistics Agency & Transaction Manager da JLL, em comunicado, salienta que “esta travagem mais vincada da atividade em maio era expetável. A dinâmica de ocupação só não se ressentiu mais cedo porque nos dois meses anteriores, já sob efeito do confinamento, ainda se notou o impacto de operações que estavam a ser negociados antes desta circunstância”.

“Numa situação em que toda a economia e as empresas foram obrigadas ao confinamento, o mercado não sai imune. Contudo, é preciso relembrar que se trata de uma situação temporária, pois os fundamentais da procura continuam a existir, inclusive em termos de captação de empresas estrangeiras, quer em Lisboa quer no Porto”, acrescenta.

No mês passado, em Lisboa, foram contabilizadas 11 operações. No Porto, foram três operações.