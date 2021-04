JM recorre de multa de 13 milhões à Biedronka. Decisão é "desproporcional e discriminatória"

Pedro Soares dos Santos, líder do grupo Jerónimo Martins. © Paulo Spranger /Global Imagens

A Jerónimo Martins vai recorrer da multa de cerca de 13 milhões de euros (60 milhões de zlotys) aplicada pela Autoridade da Concorrência e Defesa do Consumidor (UOKiK) à polaca Biedronka por "induzir os consumidores em erro quanto ao país de origem dos legumes e frutas, o que pode ter distorcido as suas decisões de compra". Uma decisão "desproporcional e discriminatória", considera o retalhista português que vai recorrer da decisão.

"A Jerónimo Martins discorda veementemente da decisão do UOKiK e da multa aplicada. A companhia entende que os alegados indícios foram recolhidos de forma tendenciosa e que a qualidade e integridade do processo levantam sérias reservas quanto à sua imparcialidade", reage fonte oficial do retalhista alimentar quando contactado pelo Dinheiro Vivo.

"A Biedronka irá recorrer desta decisão, que acredita ser desproporcional e discriminatória, dado o número muito reduzido de alegados erros encontrados na rotulagem de fruta e vegetais quanto à sua origem", adianta.

"O número de irregularidades na informação aos clientes da Biedronka no que diz respeito ao país de origem da fruta e vegetais foi sempre, até de acordo com o próprio UOKiK, um dos mais baixos do mercado polaco. Este facto reforça o caráter discriminatório da decisão, uma vez que a Biedronka é a única empresa no mercado polaco visada com uma ação judicial nesta matéria", reforça a mesma fonte.

"Apesar de a Biedronka ter mantido sempre uma atitude colaborativa em todo o processo de investigação, o UOKiK quebrou de forma repentina e inesperada o diálogo. Assim, a companhia irá recorrer da decisão junto dos tribunais e tomar todas as demais medidas judiciais adequadas à defesa dos seus direitos", conclui.

O que está em causa

Esta não é a primeira vez que a Biedronka alvo de multas pelo regulador polaco. Desta vez, o UOKiK acusa a Biedronka de "induzir os consumidores em erro quanto ao país de origem dos legumes e frutas, o que pode ter distorcido as suas decisões de compra".

O retalhista não deu "informação confiável sobre os produtos oferecidos" e "os consumidores que pretendiam comprar batatas, tomates ou maçãs polacos eram frequentemente induzidos em erro" nas lojas da cadeia polaca, considera o regulador, citado pelo Jornal de Negócios.

O ano passado o regulador polaco multou em dezembro a cadeia em 723 milhões de zlotys (cerca de 163 milhões de euros) por impor "descontos de forma arbitrária", sobretudo, aos fornecedores de frutas e produtos hortícolas, depois da entrega dos produtos. A Biedronka, acusou o regulador, terá faturado mais de 135 milhões de euros com estas práticas abusivas nos últimos três anos e prejudicado mais de 200 produtores. Em agosto, o UOKik tinha multado a Biedronka em multada em 26 milhões de euros (115 milhões de zlotys). O grupo português recorreu das duas coimas.

Em Portugal, a Autoridade da Concorrência multou em dezembro o Pingo Doce em 91 milhões, depois de ter considerado que o grupo combinou preços com à Sociedade Central Cervejas, a dona da Sagres, e a distribuidora de bebidas alcoólicas PrimeDrinks, prejudicando com isso os consumidores.

"O consumidor tem a astúcia necessária para saber se está ou não a ser enganado", disse em março, na apresentação das contas de 2020 do grupo, Pedro Soares dos Santos, CEO da Jerónimo Martins, garantindo que o grupo dono do Pingo Doce e da Biedronka está confiante que os tribunais vão dar razão ao retalhista nos processos levantados pelas autoridades de concorrência na Polónia e em Portugal contra o grupo.

"Tanto em Portugal como na Polónia resolveram multar a companhia, vamos recorrer aos tribunais que são o lugar certo para se discutir estes assuntos", disse o gestor.