JMJ: Atividade dos táxis e TVDE ficou "aquém das expetativas", lamentam associações

A atividade dos táxis e dos TVDE durante a semana da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Lisboa ficou "aquém das expectativas", disseram hoje empresários dos dois setores de transporte individual de passageiros.

"Ficou aquém das expectativas do setor. As nossas expectativas eram de que, pelo menos, na semana do evento iria ser uma boa semana de trabalho, mas infelizmente veio mostrar que ficou muito aquém do esperado", disse, numa resposta à Lusa, a Associação Nacional Táxis Unidos De Portugal -- ANTUP.

A ANTUP lamenta "a falta de acesso na criação de corredores mais abrangentes para os transportes públicos onde o setor táxi está incluído, para que assim pudessem servir o público de forma mais facilitada", lembrando que, apesar de o evento ser para a juventude, também existia "um público-alvo de idade mais avançada que se viu impossibilitado de poder aceder aos locais de eventos".

Também a presidente da Associação Nacional Movimento TVDE (transporte individual de passageiros, a partir de plataforma eletrónica e realizado em veículos descaracterizados), Ângela Reis, avançou à Lusa que a semana entre 01 e 06 de agosto "correu aquém das expectativas para o setor", tendo havido inclusivamente parceiros que saíram da área da Grande Lisboa "porque havia muita dificuldade na circulação de veículos, por causa das vias cortadas, se bem que se conseguia circular".

"A nível de rendimentos ficou muito aquém. Houve serviços, pedidos de viagens, mas ficou muito aquém das expectativas", reconheceu Ângela Reis, adiantando que muitos parceiros optaram por "tirar férias" durante o período da JMJ e outros rumaram ao Algarve ou ao Porto para trabalhar.

A responsável lembrou também que a maior parte dos peregrinos "eram jovens, com pouco poder de compra e com o dinheiro contado".

Por seu turno, Carlos Ramos, presidente da Federação Portuguesa do Táxi, frisou também à Lusa que, apesar de não querer ser "negativista", a JMJ "não trouxe nada de positivo" ao setor.

"Da avaliação que fazemos depois de ter ouvido os colegas, fundamentalmente em Lisboa, não foi nada positivo, houve serviços que não se fizeram por causa das restrições na circulação na maioria das artérias que estavam fechadas, inclusive aos táxis. Não devia ser assim e prejudicou-nos bastante", afirmou.

Carlos Ramos reiterou que o setor não foi ouvido antes da realização do evento, aquando da elaboração do plano de mobilidade para a cidade de Lisboa durante a JMJ, e não ter podido partilhar os seus contributos.

O responsável lembrou, à semelhança de Ângela Reis, que a maioria das pessoas que esteve durante a primeira semana de agosto em Lisboa era "malta nova, com os tostões contados", pelo que não iria utilizar o táxi, acrescentando que também a restauração "pensava que ia vender cerveja e ficaram-se pelas garrafas de água".

Segundo Carlos Ramos, muitos dos colegas taxistas "aproveitaram a situação de confusão e a dificuldade para fazer dinheiro e tirar férias".

A JMJ 2023 decorreu em Lisboa entre 01 de agosto e domingo, dia em que o Papa Francisco regressou ao Vaticano, depois de ter chegado a Portugal em 02 de agosto.

O maior acontecimento da Igreja Católica em Portugal juntou cerca de 1,5 milhões de jovens no Parque Tejo (Lisboa) para uma missa e uma vigília, com a presença do Papa Francisco.