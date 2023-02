JMJ Lisboa 2023 apresenta novo site em parceria com a Meo

JMJ Lisboa 2023 © Paulo Spranger/ Global Imagens

Dinheiro Vivo 16 Fevereiro, 2023 • 15:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, em parceria com a Meo, apresenta hoje um site com nova imagem e conteúdos disponíveis nos cinco idiomas oficiais do encontro: português, inglês, espanhol, italiano e francês.

O site agora otimizado, tem por objetivo proporcionar aos utilizadores uma experiência de navegação mais apelativa e acessível em qualquer lugar, com qualquer dispositivo, e com acesso à informação atualizada diariamente sobre o evento que terá lugar na capital.

Ana Alves, diretora de comunicação da JMJ Lisboa 2023, sublinha a importância do lançamento da nova página na internet, construída em parceria com a Meo, "para que os jovens de todo o mundo se sintam convidados para a JMJ Lisboa 2023", explica. Termina ainda reforçando a importância que o público jovem confere aos meios digitais, "pelo que é essencial disponibilizarmos soluções digitais modernas e funcionais".

No ar desde outubro de 2020, só no último ano, o site da JMJ Lisboa 2023 contou com mais de meio milhão de visitantes de todo o mundo. Agora com os cinco idiomas oficiais do evento disponíveis, a nova imagem vem reforçar "o seu papel e contributo enquanto ferramenta de comunicação do encontro".

Raquel Andrade Neves, diretora de comunicação institucional e corporativa da Altice Portugal, diz que "através da nossa tecnologia, das nossas redes, da nossa infraestrutura e do nosso know-how, queremos oferecer a melhor experiência a quem marca presença neste acontecimento", afirma.

Entre 1 e 6 de agosto de 2023, a Meo será parceira tecnológica e parceira fundadora das telecomunicações da JMJ Lisboa. A cargo da empresa ficará a disponibilização de acesso à rede de fibra ótica, o reforço de cobertura móvel, o acesso a rede Wi-Fi e o desenvolvimento de uma aplicação.