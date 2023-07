JMJ: Num Voo da TAP, com jantar de Vítor Sobral e vinho português. Assim regressará o Papa a casa

© PAULO SPRANGER

A data de regresso está marcada. Às 18h15 de 06 de agosto, o Papa Francisco voltará para Roma num voo operado pela TAP, encerrando a visita de cinco dias a Portugal, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

O voo, que irá partir da base de Figo Maduro, em Lisboa, conforme detalha o Programa Oficial da Visita do Papa, chegará à capital italiana quatro horas depois de descolar.

Em comunicado, a transportadora aérea de bandeira informa que será a responsável pelo trajeto de volta - já que à chegada, no dia 2 de agosto, o líder da Igreja Católica aterrará num avião da ITA Airways, anunciou já a companhia aérea italiana.

"A escolha da TAP para a realização do voo Papal de regresso a Roma tem um particular significado para a companhia e representa uma honra para a empresa e para todos os seus profissionais, que procurarão, uma vez mais, prestigiar a imagem de Portugal, com o acolhimento, a afabilidade e a qualidade de serviço que caracterizam a companhia nacional", refere a TAP.

A gastronomia portuguesa assumirá protagonismo no jantar servido ao Papa, à sua comitiva e aos jornalistas internacionais que o acompanharão nesta visita.

O chef português Vítor Sobral assina o menu especial que será harmonizado com o vinho Marquesa de Alorna Grande Reserva Branco, da Quinta da Alorna, em Almeirim.

Esta é já a segunda vez que o Papa Francisco voa com a companhia portuguesa; a primeira aconteceu em maio de 2017 a propósito da visita do líder católico a Fátima.