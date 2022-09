Joana Garoupa é a nova COO da Omnicom

Joana Garoupa, nova COO da Omnicom

Assumir diversas áreas de desenvolvimento do negócio, bem como o acompanhamento, a monitorização e a gestão das agências, unidades e empresas que integram o grupo, bem como o new business, são algumas das funções que Joana Garoupa vai assumir já a partir de dia 15, quando assume o cargo de chief operating officer (COO) do Omnicom Media Group.

"Todos os dias, enfrentamos conjuntamente com as marcas e empresas de que somos parceiros, desafios fortes e por vezes mesmo surpreendentes, que importa vencer, e para os quais a inovação e foco nos objetivos são fundamentais. As características, capacidades e experiências da Joana Garoupa vão ser um elemento crucial na contínua construção e redesenho da operação do Omnicom Media Group no nosso país", considera Luís Mergulhão, presidente e CEO do grupo, que em Portugal conta com as agências de meios OMD e PHD, participa na client dedicated TeamX, bem como as agências Fuse (storytelling e brand content), OMG Performance, Annalect (expertise em data, annalytics e tecnologia), Transact (e-commerce), e a recém-lançada consultora TRKKN (especializada em análise digital e gestão de informação na cloud).

Joana Garoupa começou o seu percurso em agências de Publicidade, Relações Públicas e depois de uma curta incursão pela SonaeCom, liderou o Marketing e Comunicação da Siemens, onde teve a oportunidade de trabalhar em contexto internacional e de multinacional. "Levando Portugal a peito, coordenou na Galp a equipa que teve a responsabilidade de definir a estratégia da identidade da marca e do seu portefólio institucional numa dúzia de geografias", descreve a Omnicom. Gaoupa deixou a energética em 2022 como diretora-geral da Fundação Galp, ano em que lançou o livro "Manual de sobrevivência para o mundo corporativo".

"O grupo Omnicom tem uma credibilidade e um legado muito fortes em Portugal e é uma honra sentir que posso contribuir para a sua evolução e crescimento", afirmou a nova COO, justificando que o que a move neste desafio é a possibilidade de "desafiar a indústria de media a reimaginar o seu papel na vida dos consumidores e a partir daí assegurar a construção de relações fortes com as marcas". "Acredito que estou no sítio certo para capitalizar a minha experiência no mercado português e internacional, aplicar o que de melhor se faz no Omnicom Media Group no mundo e ajudar os anunciantes a fazerem o connect the dots das diferentes vertentes que são essenciais hoje em qualquer operação de marketing holístico do atual mundo data-driven", refere ainda Joana Garoupa

Licenciada em Comunicação Empresarial, a responsável tem uma pós-graduação em Gestão pela Universidade Nova, estudou Sustainable Business Strategy em Harvard (HBS), Advance Management in Energy na AESE e Future, Strategic design and Innovation no ISEG, refere a empresa. Foi nomeada em 2020 Marketeer do ano pelo Grupo Multipublicações e está no top 5 dos marketeers mais admirados em Portugal em 2022 (Scopen).