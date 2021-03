João Afonso Teixeira Duarte adquire 2,44% do capital da Teixeira Duarte

Assembleia Nacional, em Angola, uma das obras executadas pela Teixeira Duarte

Na nota, enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no qual não é indicada participação anterior a esta, a empresa referiu que "recebeu no dia 19 de março de 2021, comunicação de João Afonso Calainho de Azevedo Teixeira Duarte" sobre esta operação.

Nesta comunicação, informou que "através de operação fora de bolsa concretizada na sequência de contrato de troca de ações celebrado no passado dia 17 de março de 2021" passou a ser titular de 10.266.363 ações representativas do capital social da Teixeira Duarte", passando a ser-lhe "imputável uma participação superior a 2% do capital social e dos direitos de voto dessa sociedade".

A Teixeira Duarte recordou "que o seu capital social é de 210.000.000,00 euros, representado por 420.000.000 de ações com o valor nominal de 0,50 euros cada uma e que não é titular de quaisquer ações próprias".