João Galamba classifica como secreta documentação a que todos têm acesso

É documentação que está nas mãos da Proteção Civil, corporações de bombeiros e empreiteiros e subempreiteiros ferroviários, porque fazem parte do Sistema Geral de Segurança da IP (Infraestruturas de Portugal), mas o ministro das Infraestruturas mandou classificá-la como secreta, num despacho de 21 de abril.

Alerta o jornal Público que por parte do gabinete de João Galamba chegou a recusa para a divulgação do conteúdo do despacho ministerial, mas que a data do mesmo coincide com a altura em que aquele órgão de comunicação social pediu ao IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes) para analisar documentação que fazia parte do processo em curso para conceder à IP a autorização de segurança.

Terá sido na sequencia desse pedido e na insistência para aceder à informação que aparece essa classificação como segredo de Estado. No entanto, este despacho, acabou por transformar em secretos documentos operacionais utilizados diariamente assegurar a operação e manutenção das linhas ferroviárias.

Agora, o IMT garante só ter sabido do despacho a 24 de abril e por parte do Governo vem a indicação que o mesmo terá sido iniciativa da IP. O IMT responde ao Público que "no que concerne à plena aplicação do SGS e de forma a garantir que não sai prejudicada a sua implementação, o IMT solicitou à IP esclarecimentos a este respeito e encontra-se a aguardar resposta dentro do prazo estipulado por este instituto, sendo a sua atuação futura sustentada na análise dos esclarecimentos prestados".