João Gama faz óculos a partir de pranchas de skate partidas

Junto à Praça do Chile, em Lisboa, nasceu há pouco mais de mês o ateliê de João Gama. O pequeno espaço serve também de montra para o trabalho deste empreendedor, de 34 anos, que faz manualmente óculos de pranchas de skate inutilizadas.

O interesse pela madeira e pelos detalhes não é novo, começou há cerca de cinco anos, ainda João estava na Suíça, a trabalhar. "Sempre gostei de fazer coisas em madeira", contou ao Dinheiro Vivo. Mas foi o pedido de um laço em madeira para levar a um casamento que plantou a semente.

O laço foi um sucesso e João Gama começou a receber cada vez mais pedidos, que atendia com gosto, porque gostava muito daquele tipo de trabalho manual. Entretanto decidiu regressar a Lisboa e começou a trabalhar no Atelier Encaixe, perto de onde hoje tem a sua loja. "Lá no ateliê, com o Gonçalo, fiquei a conhecer o mundo da madeira", revela, sentindo-se agradecido.

Pandemia e mudança

Mas apareceu a pandemia e a vida ficou em suspenso. Com o confinamento a manter toda a gente fechada, João decidiu instalar o seu primeiro ateliê na marquise de casa. "Aproveitei o lockdown para saber como fazer os óculos", diz, explicando que percebeu nessa altura que a sua vocação era mais o detalhe e óculos é um artigo que precisa de muitos detalhes. "Virei-me para isto porque eu próprio os uso e tenho noção que quem quer óculos mais "fora da caixa" não os encontra numa ótica. Lá tem mais do mesmo", refere.

A escolha original da sua matéria-prima também tem uma razão de ser. Apesar de não praticar skate, João Gama conta que conhece muitos praticantes e que estes lhe oferecem as pranchas estragadas, ou as que já não usam por terem novas. É um material leve e muito resistente, perfeito para os seus óculos únicos. Cada prancha pode ser a base para dois ou três pares de óculos, conforme o seu estado. Para complementar os seus artigos, o artesão utiliza folhas de madeira laminada, ou ráfia para dar uma textura diferente. Como é feito à mão, cada par de óculos demora cerca de nove horas até estar pronto a ser colocado à venda.

"Comecei a fazer isto como um hobbie, mas as coisas começaram a avançar e decidi que era o que queria fazer na vida", recorda. "Tinha de dar valor a mim próprio!", afirma, orgulhoso da decisão.

O negócio começou a avançar. O fundo de maneio para as ferramentas e materiais que necessitava proveio do dinheiro que ganhou enquanto trabalhou na Suíça.

Negócio a crescer

Os óculos começaram a aparecer e o criador divulgava-os numa página online. A adesão do público foi grande.

Os óculos de João Gama são únicos. Não existem dois pares iguais, todos têm número de série e o criador vende-os as partir de 160 euros. Acresce ainda a possibilidade de poderem ser personalizados, conforme a visão de quem compra.

A mudança para o novo espaço, na Rua Cavaleiro de Oliveira, em Lisboa, foi o impulso que João Gama precisava para ver o negócio crescer. Como é virado para a rua e tem uma vitrina com óculos expostos, quem passa já para ver. "Está a correr muito bem! Eu precisava disto para me motivar a fazer e assim também mostro às pessoas como eu faço as coisas".

E, apesar de já ter mantido parcerias, atualmente os óculos de João Gama - JgDesigns - só são vendidos no seu ateliê.