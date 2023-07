João Guimarães: "Standards podem mudar a nossa vida"

João Guimarães, diretor-geral da GS1 Portugal. © Gerardo Santos / Global Imagens

Nos 50 anos do código de barras, o QR Code veio trazer um mundo novo de possibilidades de obter informação com aplicações logísticas notáveis, conforme explica ao DV João Guimarães, diretor-geral da GS1. Um objetivo a três anos foi cumprido num só e isso fez da organização a primeira da Europa a apresentar o roadmap para a sustentabilidade, ajudando associados a reportar os seus passos nesse caminho. Com especial foco na ajuda às PME. "É a nossa missão", resume o responsável.

Mas afinal para que servem estes códigos que todos nos habituámos a ver em qualquer produto? Para reunir informação, garantir rastreabilidade, facilitar a gestão de stocks, dar eficácia às operações. São dados que se escondem em barras ou píxeis e que permitem identificar e gerir aspetos logísticos e de segurança. "Os dados são o petróleo do futuro", simplifica João Guimarães.

"Os três pilares do nosso sistema, são estes: identificar, capturar e partilhar. Nós temos uma plataforma de e-commerce com um milhão de dados de produtos registados, e isto continua muito atual. É dentro do capturar que estão os códigos 2D - os algoritmos, a identificação propriamente dita, que se faz no EN13." Aquilo a que se refere é a sequência numérica de 13 dígitos, que se organizam para dar informação (como o indicativo num número de telefone): os três primeiros revelam o país, os seguintes a empresa, o produto e no fim o digit control, que faz uma espécie de prova dos nove às combinações anteriores. "Agora, isto deixa de ser às barrinhas e passa a ser de leitura digital, identifica os píxeis numa fotografia", concretiza. E o que antes permitia informar, por exemplo, que era um produto de Portugal, da Sociedade Central de Cervejas, o produto cerveja Sagres, agora ganha potencial. "Com o QR Code temos uma redação de 2000 caracteres alfanuméricos, onde se pode inscrever tudo."

Na área dos medicamentos, isto implica por exemplo muito maior certificação contra falsificações através de números de série. No tabaco, é fundamental na certificação anticontrafação que pode equivaler a 100 milhões de euros/ano de poupança para o Estado.

Dar a mão aos pequenos

Na comunidade GS1, 97% são microempresas, para onde se leva o know how e as boas práticas das grandes, um modelo a que a GS1 serve de exemplo a outros países, pelo que tem sido conseguido. "Nesta lógica de apoio às pequenas empresas, conforme o nosso plano estratégico, o nosso propósito vem de acreditar nos poderes dos standards para alterar a forma como trabalhamos e vivemos."

A vantagem de ter um QR Code vai bem além da capacidade de identificar a genuinidade de um produto. Se destruídos até 40%, os códigos conseguem autorregenera-se. "Há quem diga que foi das grandes descobertas do século passado, das mais inovadoras", destaca João Guimarães, para explicar que ele permite, por exemplo, gerir encomendas e stocks em armazém na grande distribuição. "Eu lembro-me dos senhores com o seu livrinho a tomar nota à mão do que havia e era preciso. Para encomendar 60 mil referências, isso não é viável. Foi preciso criar uma semântica própria, o Electronic Data Interchange, com base no qual se faz encomendas enormes. E permite gerir stocks evitando excedentes. Na construção, há mais de 100 referências e não têm isto, gerando ineficiências, ruturas ou excesso de produção. Por isso digo que os códigos vieram dar um aporte extraordinário à sustentabilidade, reduzindo substancialmente os erros nas encomendas, a rapidez da transação num pagamento multibanco, com efeitos na cadeia de aprovisionamento já que a passagem na caixa abate de imediato o produto ao stock... Tudo isto promove eficiência."

Há ainda o que a interoperabilidade possibilita. Com tecnologia de blockchain associada, essa capacidade de falar com outros sistemas em código aberto ajuda a reduzir de forma notável o tempo de recolha de um produto com defeito ou fora de prazo. João é um entusiasta do modelo e tem provas de que o entusiasmo não é deslocado. "Fizemos o teste com uma série de empresas parceiras, da Deloitte ao Pingo Doce, e conseguimos reduzir a recolha de dois dias para 15 minutos."

O valor é reconhecido: nos últimos dez anos, a GS1 mais que duplicou o número de empresas associadas, para mais de 9 mil. As quotas não subiram desde 2019, foram ajustados para maior equidade - as maiores pagam 700 euros/ano, as menores 160. E os serviços prestados alargaram-se da consultadoria à sustentabilidade, com destaque para a certificação Lean and Green, que a GS1 dá às empresas que reduzirem a emissão de gases de efeito de estufa em 20%, em quatro anos. A mudança é auditada pelas big four e as primeiras estrelas foram atribuídas pelo Presidente da República, em 2019, à Delta e à Nestlé.

Há ainda o lado da inovação, em que a GS1 está profundamente envolvida. Com o Hub Criativo do Beato e as startups desse ecossistema, em conjunto com as maiores associadas e seus líderes (mentores), procura soluções para os desafios dos tempos que vivemos, através de inovação e tecnologia. Promover ideias que lutem pela sustentabilidade e a transformação digital. "As soluções que vão aparecer são muito associadas à tecnologia e esse é o nosso campo." Disso é exemplo o PIM (Product Information Management) desenvolvido ali, que permite que os marketplaces bebam na plataforma GS1. "Queremos fazer dele o repositório dos nossos dados, dos nossos métodos, dos produtos, dos nossos associados. E já temos um milhão de produtos publicados. É nessa transição digital que eu julgo estar um dos grandes drivers do nosso crescimento."

Outro caso destacado pelo diretor-geral é o que está em curso com uma grande cadeia de parafarmácias, para estudar formas de eliminar intervenções de terceiros, pôr fim à ideia de cada um ter a sua plataforma. "Se nós conseguirmos que a nossa plataforma dê as respostas que esse grande retalhista precisa e que os seus fornecedores também precisam, eliminaremos passos promovendo eficiência e rapidez. Acho que estamos de facto a surfar a onda, no sentido de que estamos a aproveitar aquilo que é o nosso papel, criar valor e depois partilhar. E isso também tem um efeito de sustentabilidade", remata.

Outra ideia é criar uma gramática, uma semântica própria, com regras para por exemplo, um refrigerante que muda de nome ou muda o aspeto gráfico, continue a ser identificável recorrendo ao que chama de gémeo digital nas plataformas. Ainda que muitas destas iniciativas se desenvolvam com grandes grupos, o objetivo é ajudar, discriminar positivamente, as PME, aportando-lhes esse valor e mais-valia. "Temos para elas uma quantidade de serviços gratuitos, 30% do total. Por exemplo, promovemos a fatura eletrónica, com a Generix como parceiro tecnológico, para fazer a desmaterialização do documento, e oferecemos-lhes esse serviço."

Também aposta na formação, estando em vias de criar uma academia com a Nova SBE, a Católica, a Nova IMS e o ISG para oferecer um curso de gestão para microempresas que não têm tempo para fazer a gestão, "muito orientado para dar respostas à enorme iliteracia na área do digital". A resposta é visível: 12% dos associados são já dessa fasquia menor do tecido empresarial.

"Inovação orientada para a competitividade, sustentabilidade e transição digital são as nossas grandes alavancas estratégicas, e é isso que nos guia, a par do objetivo de implementar cada vez mais standards, de partilhar o conhecimento que temos com a comunidade", conclui João. No fundo, promover a unidade de ação: "Estamos todos juntos, à volta de uma mesa, a definir caminhos."