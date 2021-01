João Leão indica que ajuda à TAP pode ser convertida em capital, aumentando participação do Estado

Ministro das Finanças, João Leão © TIAGO PETINGA/LUSA

João Leão está confiante de que a Comissão Europeia dê luz verde ao plano de ajuda para a TAP, avançou em entrevista à Reuters, publicada esta quinta-feira, dia 7. O ministro das Finanças detalha que esta luz verde poderá chegar até ao final deste trimestre.

Leão avançou à agência que o Estado propôs uma opção de converter parte do empréstimo em capital, o que poderia fazer com que o Estado passasse a deter 90% do capital da companhia. Atualmente, é dono de 72,5% da TAP.

"Estamos a propor que uma grande parte deste empréstimo (1200 milhões de euros) seja convertida de empréstimo para capital, para que os indicadores financeiros da empresa melhorem", disse o ministro à Reuters.

"A principal preocupação do plano passa por tornar a empresa sustentável", sublinhou Leão, indicando que as negociações formais com a Comissão Europeia começaram este mês. "Esperamos que o plano seja aprovado no primeiro trimestre."

João Leão sublinhou que "as medidas de apoio do Governo são limitadas no tempo", sendo que um dos objetivos passa por tornar a TAP sustentável para que possa eventualmente financiar-se sozinhas nos mercados.

"É importante que a empresa viva por si só... Portanto, assim que isso seja possível, se possível no próximo ano ou depois, a empresa possa deixar de ser financiada pelo Estado".

Questionado sobre a possibilidade de a TAP ter o objetivo de subsistir sozinha ou através de aliança com outra companhia, João Leão não fecha a porta a parceiros. "Poderia ser interessante ter outro player que possa ajudar a TAP a garantir que se torna competitiva e lucrativa."

O plano de reestruturação da TAP propõe o corte de 2 mil postos de trabalho e cortes salariais na ordem dos 25%. Caso Bruxelas rejeite a proposta do executivo, a TAP seria obrigada a pagar imediatamente o montante de 1200 milhões de euros.