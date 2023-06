João Moreira Rato deixa Banco CTT

João Moreira Rato, charmain do Banco CTT © Paulo Alexandrino/Global Imagens

João Moreira Rato vai deixar a presidência do conselho de administração do Banco CTT, anunciou o grupo CTT esta sexta-feira. O gestor sai no final deste mês de junho - ou seja, cessa funções esta sexta-feira -, com a empresa a garantir que Moreira Rato sai "a seu pedido, e por razões pessoais, na sequência de renúncia ao cargo apresentada em Maio passado".

No comunicado enviado à redação, os CTT "agradecem a dedicação com que João Moreira Rato desempenhou as funções que agora termina", revelando que já estão em curso, "junto do regulador as diligências formais conducentes à nomeação de um novo presidente do conselho de administração do Banco CTT".

A saída do gestor ocorre depois de ter afirmado, em entrevista à CNN Portugal em maio, que o Estado devia interromper a emissão dos certificados de aforro. A posição de Moreira Rato acabou por se tornar polémica, visto que dias depois da entrevista, o governo anunciou o fim da Série E nos certificados de aforro (que tinham já alcançado uma taxa de remuneração de 3,5%) e, consequentemente, lançou uma nova série com uma taxa de remuneração mais baixa (até 2,5%).

João Moreira Rato liderava o Banco CTT desde 2019.