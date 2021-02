João Portugal Ramos lança os primeiros vinhos vegan do seu portefólio

Dinheiro Vivo 11 Fevereiro, 2021 • 13:45 Partilhar este artigo Facebook

Chegam ao mercado, mesmo a tempo de assinalar o Dia dos Namorados. O produtor João Portugal Ramos anunciou o lançamento da colheita 2020 do Pouca Roupa Rosé e Pouca Roupa Branco, que agora são vegans.

"Agora vegans, Pouca Roupa Rosé e Pouca Roupa Branco, nas suas colheitas de 2020, recorrem apenas a proteínas de origem vegetal nos seus processos de clarificação (que tornam os vinhos mais límpidos e conserváveis), e prometem por isso ser uma companhia diferente já para o próximo dia dos namorados, debaixo do mote "Namore com Pouca Roupa"", pode ler-se no comunicado da empresa.

Se pensava que o vinho, produzido a partir da fermentação de uvas, é, por natureza, vegan, desengane-se. Numa das etapas no processo de vinificação, a chamada clarificação, quando se procede à separação das partículas sólidas para filtrar e clarificar o vinho, recorrem, habitualmente, à adição de gelatinas de origem animal. O que não acontece, a partir da colheita de 2020, nos Pouca Roupa Rosé e Pouca Roupa Branco.

Criado em 2014 pelo enólogo João Maria Portugal Ramos, filho do produtor e também enólogo João Portugal Ramos, o Pouca Roupa - que toma nome do Monte Alentejano onde se encontra a sua vinha - assume-se como uma "marca jovem e trendy", e com um "posicionamento irreverente". Procura, por isso, "diferenciar-se pela sua linguagem emocional e de proximidade".

É uma marca vocacionada para as gerações "mais cosmopolitas", que pretende ser a "companhia ideal" para os encontros presenciais ou virtuais de namorados e amigos que procuram momentos informais ou de descontração. São vinhos que estão à venda em garrafeiras e na grande distribuição, tendo por preço recomendado os 4,49 euros a garrafa.