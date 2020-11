João Vieira de Almeida no advisory board do World Economic Forum

João Vieira de Almeida. ( Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens ) © Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

A notícia da escolha de João Vieira de Almeida chega hoje mas o advogado português que dá o nome a uma das maiores sociedades portuguesas, a VdA, até já integrou os quadros da importante organização internacional, transformando-se no único europeu a fazer parte do órgão de aconselhamento da iniciativa New Champions, do World Economic Forum.

"É uma honra aceitar o convite do World Economic Forum para integrar o advisory board, e poder contribuir para a concretização do papel das organizações, enquanto potenciais agentes catalisadores de mudança positiva no mundo", confirmou João Vieira de Almeida, 58 anos e managing parntner da VdA, que foi escolhido para a iniciativa que reúne empresas de todo o mundo, "com elevado potencial de crescimento e vontade de constituírem uma força de mudança económica e social a nível global".

Enquanto sócio de M&A da sociedade à qual dá o nome, Joãoo Vieira de Almeida tem assessorado muitas das operações mais emblemáticas em Portugal, desempenhando ainda funções nas administrações de várias empresas, cuja gestão ajuda a pensar. Há dois anos, foi distinguido pelo The Lawyer como European Managing Partner of the Year, para o que contou o seu empenho na implementação e dedicação às melhores práticas internacionais de gestão e operação - o que já fez da VdA um case study de Harvard e objeto de sucessivos prémios nacionais e internacionais, incluindo o FT Most Innovative Law Firm in Continental Europe, que lhe tem sido atribuído consecutivamente nos últimos anos.

No âmbito deste cargo de consultoria sénior no World Economic Forum, cuja nomeação ocorre apenas por convite, o profissional português será ainda uma espécie de embaixador da organização, trabalhando para a inspiração e motivação da sustentabilidade e inovação das empresas. "O contexto dos exigentes desafios que se antecipam para o futuro, para as empresas como para o planeta, mostram que temos de ser responsáveis na, e pela, mudança", justifica João vieira de Almeida.

Fundado em 1971, o World Economic Forum reúne-se anualmente em Davos e, em 2007, lançou o projecto New Champions - para unir e potenciar organizações viradas para o futuro, com novos modelos de negócio, tecnologias emergentes e estratégias de desenvolvimento sustentável - na era da Quarta Revolução Industrial, explica a organização. De acordo com o fundador e diretor do WEF, Klaus Schwab, a iniciativa New Champions é "um ponto de encontro global para os líderes do desenvolvimento tecnológico e de liderança. Um lugar para uma interação multicultural num mundo multipolar e multiconceptual", com uma "cooperação mais direcionada tecnologicamente, mais sustentável e mais inclusiva".