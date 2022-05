Job Summit IT. Feira de emprego virtual reúne centenas de ofertas para perfis tecnológicos

Feira de emprego virtual Job Summit IT © Alerta Emprego

Uma iniciativa que "nasce para potenciar o contacto entre o talento e empresas, como uma ferramenta de apoio aos processos de recrutamento, adaptada às necessidades atuais". Assim descreve Joana Piteira, general manager do Alerta Emprego, o Job Summit IT, a primeira feira de emprego nacional dedicada ao setor tecnológico, promovida pelo portal de emprego.

A decorrer já no próximo dia 18 de maio, entre as nove e as vinte horas, em formato online, o evento vai juntar empresas e candidatos em stands virtuais e salas de chat, proporcionando uma oportunidade de recrutamento mútua. As inscrições são totalmente gratuitas e encontram-se abertas ao público em geral até ao dia do evento.

Por que não recorrer simplesmente ao portal de emprego para pesquisar as vagas existentes no mercado? A proposta de valor vai além da plataforma, esclarece Joana Piteira. Sendo um evento especializado, contemplará o máximo de ofertas do setor num mesmo momento e local. Além disso, o contacto experienciado e o grande leque de candidatos a que as empresas não conseguem chegar num outro modo de recrutamento, marcam a diferença.

"As empresas poderão apresentar-se aos candidatos, dar a conhecer a sua oferta diferenciadora e as vagas que têm disponíveis", explica Joana Piteira, em entrevista ao Dinheiro Vivo, acrescentando que o evento permite ainda "o acesso a um maior leque de talento e a perfis mais adaptados ao que procuram". Já na perspetiva dos profissionais, para além do acesso direto às "diferentes carreiras profissionais disponíveis", terão ainda a oportunidade de recolher "informação sobre as empresas e vagas que mais lhes despertam interesse, assim como falarem diretamenissão e valores".te com recrutadores, tendo assim uma visão mais abrangente da sua atividade, m

Empresas como a EDP, o Grupo Generix, a Prime IT e a Anya Consultancy fazem parte das 20 já confirmadas no Job Summit IT, estando preparadas para a interação em tempo real e para ministrar webinars sobre diversos temas. Apesar de não ser requisito que as organizações se encontrem a contratar para participarem no evento, idealmente, deverão estar a fazê-lo. Independentemente do setor, desde o financeiro ao energético, as vagas serão direcionadas para perfis tecnológicos.

A ideia de criar uma feira desta génese surgiu da identificação de uma forte dificuldade das empresas deste setor acederem e recrutarem profissionais com as skills para as vagas que têm disponíveis, conta a responsável do Alerta Emprego, acrescentando que o objetivo da iniciativa "é ajudar as empresas a contornar este desafio". As expectativas para esta edição apontam para os 1500 candidatos - um número "ambicioso", segundo a general manager.

Apesar de este ser o primeiro Job Summit segmentado para a tecnologia, a edição generalista já vai para a sétima edição, acontecendo todos os anos, em outubro. Para o Alerta Emprego, o formato virtual representa uma oportunidade para as organizações "inovarem os seus modelos de recrutamento, tornando-os, processos mais fáceis, ágeis e rápidos, sem perder o contacto próximo com os profissionais".

Joana Piteira refere ainda que o motivo da feira ser realizada no digital prende-se com o facto de as empresas poderem considerar profissionais de qualquer ponto do mundo, "abatendo restrições de localização" - algo que, na sua opinião, vem beneficiar não só o setor e a escassez de talento que ultrapassa, como também a vertente humana, que não sai prejudicada. Considerando um futuro pós-pandémico, este será um modelo a ficar, uma vez que não implica limites de participantes.

O Alerta Emprego tem vindo a realizar diversas iniciativas de recrutamento, tendo já abrangido setores específicos, como o do turismo ou universitário, onde sente "determinadas necessidades ou desafios". Embora não consiga especificar uma "taxa de sucesso" associada ao grau de empregabilidade obtido nas feiras que realiza, o feedback que recebe "é que o volume de contratações é bastante positivo" e que as empresas conseguem preencher a maioria das vagas que levam para o Job Summit.

Daqui em diante, a ideia é continuar a criar novas feiras especializadas, para que possa apoiar o encontro entre empresas e candidatos, conclui Joana Piteira.