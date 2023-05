Job Summit Universitário. Feira de emprego virtual reúne mais de 15 empresas e 2500 jovens

Feira de emprego virtual Job Summit Universitário © Alerta Emprego

O Job Summit Universitário, feira de emprego virtual em Portugal, está de volta a 24 de maio para a sua quarta edição. Através da sua plataforma interativa, possibilita aos cerca de 2500 participantes esperados vários momentos de interação com as mais de 15 empresas que marcam presença, como BNP Paribas, BPI, EDP ou The Navigator Company.

As empresas estarão divididas por stands, onde podem dar-se a conhecer aos universitários e dinamizar entrevistas de emprego. "Ao longo de todo o evento, os jovens terão oportunidade de contactar com várias empresas, esclarecer dúvidas, apresentar o seu perfil e direcionar as suas candidaturas para as vagas que mais lhes interessarem", explica Joana Piteira, general manager do Alerta Emprego, portal responsável pela iniciativa.

Além do grande objetivo de auxiliar os estudantes na procura pelo seu primeiro emprego, a feira também contará com uma vertente de transmissão de conhecimento, designadamente através de webinars e outros momentos de partilha, que visam facilitar a entrada dos jovens no mercado de trabalho.

Face ao crescimento do desemprego, mesmo entre os jovens altamente qualificados, uma das metas da iniciativa também é "contrariar esta tendência" e ajudar os jovens a agarrar as suas primeiras experiências, seja através de estágios ou de vínculos mais duradouros com as empresas. Nesse sentido, o Job Summit Universitário recebe organizações de todos os setores, estando já confirmadas ofertas para áreas como Contabilidade, Gestão, Recursos Humanos, Engenharia, Tecnologia, Indústria, Hotelaria, entre outras.

Além da diversidade de áreas e vagas de emprego apresentadas aos estudantes, o facto de o evento ser totalmente online propicia a presença de jovens das mais variadas regiões do país, tornando-se uma iniciativa "com impacto e que engloba todo o território nacional".

Segundo os dados das edições anteriores, em média, as empresas recebem cerca de 300 candidaturas ao longo do evento e realizam dezenas de entrevistas, embora não existam dados referentes ao número de contratações.

A iniciativa é de participação gratuita, podendo os universitários inscrever-se até ao próprio dia do evento.