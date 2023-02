Jobandtalent gera faturação de 1,9 mil milhões em 2022 e investe em Portugal

Escritórios da Jobandtalent © DR.

A Jobandtalent, criadora de uma plataforma de marketplace para trabalho temporário, gerou 1,9 mil milhões de euros em 2022, um crescimento de 90% relativamente ao ano anterior.

Com a aquisição da Multitempo em 2021, a empresa tem vindo a marcar a sua posição no mercado português. O investimento em território nacional continuou em 2022 com a colocação de mais de 10 mil trabalhadores em cerca de 200 clientes. Como resposta ao desenvolvimento da organização, foram recrutados mais 45 elementos para diversas áreas internas e está a ser preparada a expansão de serviços no sul do país.

"Para 2023, queremos continuar a consolidar a nossa posição no mercado de trabalho e contribuir para a sua democratização, no sentido de criar mais e melhores oportunidades, transversais, independentemente da formação, idade, género, geografia ou experiência", afirma Isabel Borges, country manager da empresa em Portugal.

Nos últimos três anos, a empresa investiu 450 milhões de euros no seu produto tecnológico, na expansão geográfica e em aquisições. A empresa registou ainda um crescimento em várias vertentes do negócio, ligando mais de 340 mil trabalhadores a empresas através da sua plataforma.

Em 2022, a Jobandtalent investiu fortemente na inovação, aumentando a sua equipa de produto em 200%. Estão a ser acrescentadas à plataforma novas funcionalidades para ajudar as empresas a gerir as suas equipas com melhor integração entre trabalhadores, planeamento, gestão de turnos e horários.

Também na parte dirigida a trabalhadores estão a ser desenvolvidas funcionalidades como pesquisa de emprego renovada, classificações das empresas, cartões de emprego melhorados com vídeos, horários e pagamentos diários, que ajudarão os utilizadores a gerir a sua vida profissional de uma forma mais simples e eficaz.

"Toda a estrutura fez um grande esforço para otimizar a eficiência, que era necessária numa empresa que cresceu tanto - de 350 milhões de euros em receita, em 2020, para 1,9 mil milhões em 2022", explica Juan Urdiales, Cofundador e coCEO da Jobandtalent.

A empresa tem atualmente mais de 2500 clientes ativos, em 11 mercados diferentes, a utilizar o trabalho temporário no apoio ao crescimento dos seus negócios. "A inovação é o core do nosso negócio e, este ano, continuará a alimentar fortemente o nosso crescimento, à medida que continuamos a aumentar a equipa, ouvir os nossos colaboradores e clientes e melhorar as nossas soluções tecnológicas", completa Felipe Navío, também Cofundador e coCEO da empresa.