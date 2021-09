Jogos da Liga Inglesa passam para a Eleven a partir do próximo ano

Cristiano Ronaldo © Oli SCARFF / AFP

A Eleven anunciou esta quinta-feira que conseguiu assegurar, em Portugal, os direitos de transmissão exclusiva dos 380 jogos da Premier league, o principal escalão do futebol inglês, que estavam nas mãos da Sport TV. Os valores da operação não foram divulgados, mas abrangem as épocas desportivas 2022/23, 2023/2024 e 2024/25.

Em comunicado, a Eleven congratual-se com o negócio, sendo a "Premier League uma das provas desportivas com maior audiência a nível global".

Para o managing partner da Eleven Portugal, Jorge Pavão de Sousa, "esta aquisição é motivo de enorme orgulho", representando um marco na estratégia de consolidação do portefólio de conteúdos premium do operador de conteúdos desportivos.

A partir da próxima época desportiva, a Eleven junta a Premier League a um pacote de conteúdos que já inclui a Liga dos Campeões, a espanhola La Liga, a alemã Bundesliga e a Ligue 1. Desta forma a Eleven detém os direitos de transmissão das principais ligas de futebol da Europa.

"A partir de 2022/23, transmitiremos em exclusivo as principais ligas de futebol de elite da Europa - de acordo com o ranking da UEFA e pelo facto de determos os direitos televisivos da maior competição de clubes do Mundo, a UEFA Champions League -, o que reforça cada vez mais o peso da Eleven no mercado português", acrescenta Jorge Pavão de Sousa.

A primeira liga inglesa conta com os futebolistas portugueses Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes (Man. United), Bernardo Silva e Ruben Dias (Man. City), Diogo Jota (Liverpool) ou José Sá, João Moutinho, Pedro Neto e Ruben Neves (Wolverhampton).

Até ao final da época desportiva 2021/2022, os jogos da Premier League continuarão a ser transmitidos pela Sport Tv.