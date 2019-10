Joker já gerou cerca de 900 mil euros de receita bruta

Mais de 155 mil pessoas já viram Joker no fim de semana de estreia. O desempenho coloca o filme protagonizado por Joaquim Phoenix como a melhor abertura de sempre de um filme do universo DC, à frente do Esquadrão Suicida. A película já gerou no fim de semana de estreia 896.183 euros de receita bruta na bilheteira, segundo os dados divulgados pela NOS Audiovisuais.

Com os números das salas de cinema da NOS Audiovisuais em Portugal, Angola e Moçambique, a obra realizada por Todd Phillips teve a melhor estreia de outubro, tendo superado Venon (106.137 espectadores e 632.262 euros em receitas de bilheteira) e já é a terceira melhor estreia do ano atrás de Vingadores: Endgame (308.845 espetadores e 1.826.938 euros em bilheteira) e O Rei Leão (256.575 espectadores e 1.443.870 euros em receitas).

A obra é a melhor abertura de uma película do universo da DC , tendo superado o Esquadrão Suicida (125.545 espectadores e 743.343 euros em receitas de bilheteira), Batman vs Super-Homem: O Despertar da Justiça (121.021 espectadores e 750.33 euros em receitas de bilheteira) ou O Cavaleiro das Trevas Renasce (111.642 espectadores e 586.100 euros em receitas de bilheteira).

Joker está em exibição em cerca de 70 salas de cinema. A NOS Audiovisuais é a maior distribuidora em Portugal, detendo ainda o maior número de salas de cinema.