Jorge Portugal: "Apenas 10% de doutorados em Portugal são empregues nas empresas portuguesas"

Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC Portugal

Ana Peixoto Fernandes 21 Abril, 2023 • 13:46

Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC Portugal, apelou esta sexta-feira, 21, às empresas para investirem em conhecimento científico e na empregabilidade de doutorados, como fatores de desenvolvimento, inovação e competitividade. Referiu a necessidade de esbater "um certo preconceito que existe no meio empresarial, a própósito da figura do doutorado", considerando que estes são "protagonistas do sistema científico", que podem "acrescentar algo de novo e melhor ao conhecimento que já existe" no mundos dos negócios.

Numa intervenção, durante a quinta edição da Millennium Talks - COTEC Innovation Summit, que decorre em Braga, Jorge Portugal, indicou que, atualmente, "apenas pouco mais de 10% dos doutorados em, Portugal são empregues pelas empresas".

"Esta situação a continuar assim e é oposta àquilo que se passa na Europa e nas empresas mais competitivas da Europa, dos países mais competitivos e nas economias mais competitivas, não permitirá ao tecido empresarial [português] atingir os níveis de competitividade necessários", sublinhou, indicando que atualmente nas empresas nacional trabalham "apenas 2986 doutorados".

"É pouco. É uma situação que teremos de mudar. O mercado, os vossos, clientes vão exigir que a qualificação nas vossas empresas tenha um novo impulso", preconizou.

O diretor-geral da COTEC Portugal enalteceu, de resto, o contributo da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para "demonstrar a importância que tem o sistema científico na criação de valor económico".

Na linha do que defendeu a governante, naquele evento em Braga, Jorge Portugal defendeu também a integração da "cultura científica e da cultura empresarial". "Não são antagónicas, como muitas vezes querem fazer crer", assinalou, considerando "cada vez mais decisiva" a aproximação dos "dois mundos, empresas e universidades, politécnicos, centros de investigação", em prol do desenvolvimento da economia em geral e do tecido empresarial em particular.

"O trabalho dos cientistas, dos académicos, tem progressiva aplicabilidade em problemas como a melhoria dos processos e eficiência operacional, otimização da utilização de matérias-primas dos novos materiais, na eliminação do desperdício da produção e desenvolvimento de novos produtos com funcionalidades mais apuradas e com melhor desempenho ambiental", indicou, referindo que, a ciência aplicada à vida empresarial, tem como consequência "capacidade de cobrar aos clientes prémios de preço, custos de produção mais baixos, maior eficiência produtiva, melhores margens e reforço da posição competitiva e das preferências dos clientes".

Jorge Portugal considerou "o conhecimento", como fator determinante para o sucesso das empresas e, em especial, para o incremento da sua capacidade de competitividade.

"A pergunta é: consideramos mesmo que o conhecimento que temos disponível nas nossas empresas está à altura da expetativas e das oportunidades que o mercado nos está a oferecer?", questionou Jorge Portugal, respondendo com o exemplo das inovadoras COTEC. "É um segmento de empresas que tem vindo a estruturar os pilares do que chamamos a economia da inovação", explicou, referindo que aquele grupo empresarial "coloca acima de tudo o investimento em conhecimento como uma prioridade" e partilha "traços comuns que alimentam o que chamamos de um ciclo virtuoso de negócios".

E indicou os três pilares de atuação das inovadoras: modelo de gestão robusto financeiramente, com reinvestimento continuo, investimento em conhecimento e inovação, que permite a entrada em novas áreas de negócio, com "melhores margens", e, finalmente, "interação entre os dois pilares [anteriores]". Um terceiro pilar que resulta num "desempenho económico superior, que se traduz por mais valor acrescentado, capacidade de atrair o melhor talento e crescimento em mercados externos e cada vez mais competitivos"