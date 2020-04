Neste artigo, endossado pela Direção do Fórum Mundial de Editores (WEF), Warren Fernandez, presidente do WEF, adverte sobre mudanças dolorosas e pede ações urgentes para minimizar os danos aos media e à democracia.

Leia aqui na íntegra.

Jornalismo credível é vital na luta contra a COVID-19 e a epidemia de notícias falsas

À medida que o coronavírus continua a espalhar-se incansavelmente pelo mundo, infetando mais de um milhão de pessoas e matando dezenas de milhares, as notícias de bloqueios, distanciamento social e hospitais sobrecarregados têm as manchetes em quase todos os lugares.

As redações têm trabalhado horas extras para manter as comunidades informadas. O público aumentou. Além das reportagens, as pessoas estão a recorrer a análises e comentários, vídeos e explicadores, para ajudá-las a entender esta crise de rápida evolução e alcance.

No meio da confusão de informações que circulam nas redes sociais, as redações profissionais, que há muito investem na construção de conhecimentos especializados, têm atendido à necessidade do público de reportagens objetivas, com base em fontes informadas, fornecendo contexto e perspetiva, baseando-se em conhecimentos históricos e memória institucional.

Isto também ajudou a inocular as comunidades contra outro vírus que está em conflito – notícias falsas – que está a semear ansiedade e confusão, além de minar a confiança do público na confiabilidade das informações que recebem neste momento crítico.

No processo, alguns repórteres sucumbiram ao vírus enquanto estavam em trabalho, tendo que ser isolados e colocados em quarentena. Algumas redações tiveram que evacuar às pressas, com funcionários a ir para casa, com os seus portáteis, para tentar manter as plataformas atualizadas e as impressoras a trabalhar.

Mas aqui estão notícias de partir o coração: entre as vítimas da unidade de cuidados intensivos, que lutam para respirar, estão algumas das próprias empresas de media, ao lado de muitas outras de setores que também foram duramente atingidos, da aviação ao retalho. Vários, especialmente títulos locais e regionais, podem não ser capazes de cumprir os seus compromissos financeiros ou pagar os salários dos funcionários nos próximos meses.

A publicidade está em queda livre, caindo entre 30% e 80%, de acordo com uma pesquisa recente da Associação Mundial de Editores de Notícias. As receitas de eventos relacionados com os media, uma nova e crescente fonte de recursos, também caiu, à medida que as regras de distanciamento social são adotadas.

Muitas redações também disponibilizaram gratuitamente o conteúdo relativo à pandemia, como serviço público, restringindo a sua capacidade de aumentar as receitas com assinaturas.

O resultado disso é irónico e trágico: num momento em que o público se volta cada vez mais para títulos de media estabelecidos, como mostram pesquisas recentes, as redações vêm os seus recursos destruídos, e alguns até estão a ser fechados.

Nos Estados Unidos, a Gannett, a maior rede de jornais americanos, anunciou na semana passada planos para cortar salários e demitir alguns funcionários temporariamente, enquanto a News Corp de Rupert Murdoch disse que vai parar as edições impressas de 60 jornais na Austrália, com medidas semelhantes tomadas no Reino Unido e em outros lugares.

Isso aumentou as preocupações com o surgimento de “desertos de notícias” – comunidades sem acesso ao governo local e notícias da comunidade, pois os grupos de media deixam de existir lá.

Também há muita angústia em relação às “redações fantasmas”, títulos que são captados pelos investidores, ainda lucrativos, que reduzem as suas capacidades de reportagem para aumentar as margens, resultando na falta de recursos para produzir conteúdo local, original ou independente.

As implicações desses desenvolvimentos para a sociedade são graves. No momento em que as comunidades precisam mais de informações críticas, muitas redações têm mais dificuldade em cumprir a sua missão.

Isso levou a Organização Mundial da Saúde a alertar para uma “infodemia” que está a aproximar-se, com a desinformação a ser espalhada e a minar a confiança do público num momento crucial.

Certamente, as dificuldades financeiras enfrentadas pelas redações não são novidade. O historiador de Oxford, Timothy Garton Ash, apontou esse facto numa palestra no Simpósio St Gallen, na Suíça, em maio de 2017.

Tomothy Garton Ash disse: “Muito simplesmente, a Internet está a destruir o modelo de negócios dos jornais. Por pelo menos dois séculos, tivemos um bem público – notícias, as informações que precisamos para a democracia – entregues por meios privados … As pessoas pagavam por um jornal e (também havia) receita com publicidade. A Internet acabou de derrubar esses dois pilares. Então os jornais produzem informações. Facebook e Google obtêm o lucro. E isso tem um efeito muito negativo nos jornais em que contamos com nossas notícias … A quantidade de notícias sérias, jornalismo investigativo e reportagem estrangeira está a diminuir porque é caro”.

“Este é um problema real para o jornalismo que precisamos para a democracia.”

A COVID-19, no entanto, impiedosamente compôs esse desafio e acelerou a mudança para o digital e a queda na publicidade.

Então, existe um antídoto para o mal-estar dos media induzido por um vírus? Entre as propostas que os líderes dos media têm apelado com urgência para seus stakeholders estão:

Declarar os media como um serviço essencial: permitir que os jornalistas realizem os seus trabalhos durante os bloqueios, mantendo as redações e os repórteres a trabalhar;

Concessão de assistência financeira: inclui incentivos fiscais ou feriados, empréstimos de curto prazo e subsídios salariais para ajudar as redações a pagar aos seus funcionários e contas em face da queda nas receitas. A Dinamarca criou um fundo de 25 milhões de euros que concederá aos fornecedores de notícias que recentemente viram as receitas caírem entre 30% e 50% de alívio de até 60% das suas perdas, enquanto na Lituânia também são concedidos subsídios estatais para infraestruturas críticas, como instalações de transmissão e impressão;

Incentivo fiscal para anunciantes e assinantes: na Itália, os anunciantes recebem deduções fiscais de 30% dos seus gastos em jornais e online, enquanto o Canadá permite que assinantes de títulos de notícias reivindiquem isenção de impostos;

Intensificação da publicidade do Estado: campanhas de educação pública ligadas à pandemia podem ajudar a compensar a queda na publicidade privada;

Fazendo a Big Tech pagar: as plataformas tecnológicas devem ser pressionadas, como a França fez, para dar contribuições mais significativas aos meios de comunicação em que o público confia no conteúdo.

Mas, enquanto estes passos podem ajudar os grupos de media a passar pela crise, não estão isentos de riscos. Não menos importante, é o dano que poderia ser causado à credibilidade dos media se se tornar excessivamente dependente de financiamento estatal. Isso é uma preocupação em sociedades com experiências dolorosas de governos que amordaçam os media através de cortes no financiamento e publicidade, encerramento de redações e até prisão de jornalistas.

Para se proteger contra isso, além da crise, deverão ser criados novos modelos de negócios para garantir que os media permanecem viáveis e sustentáveis a longo prazo.

Várias experiências já estão em andamento. Enquanto alguns grandes players como o New York Times e o Financial Times estão a aumentar as receitas de assinaturas de leitores, outros, como o Washington Post, o South China Morning Post e o Los Angeles Times, foram comprados por ricos empresários, que deram a essas redações um investimento em jornalismo e tecnologia.

Em outros lugares, há grupos de media que receberam mandatos do Estado, com financiamento para transmissões de serviços públicos e jornalismo, como na França, Grã-Bretanha e países escandinavos.

Algumas redações optaram por ser entidades de confiança pública ou empresas sem fins lucrativos, com a missão de fornecer jornalismo de serviço público, como o Guardian no Reino Unido, e The Philadelphia Inquirer e The Salt Lake Tribune nos EUA, e também o grupo japonês Nikkei.

Qual desses modelos funciona melhor permanece incerto; talvez nem exista um modelo que funcione para todos, dadas as diferentes histórias e culturas políticas em que as redações operam.

Uma coisa é certa: a pandemia de coronavírus pode ter começado como uma crise de saúde pública. Mas algumas mudanças económicas, sociais e políticas podem acontecer nos próximos meses.

As pessoas e as comunidades precisarão de entender os desenvolvimentos que se desenrolam à sua volta, bem como descobrir o caminho a seguir. Para fazer isso, cidadãos e eleitores precisarão de emprasas de notícias que considerem credíveis, nas quais possam confiar.

O autor é editor chefe do The Straits Times e presidente do Fórum Mundial de Editores (WEF), uma rede de editores que faz parte da WAN-IFRA, a Associação Mundial de Editores de Notícias. Este artigo de opinião foi assinado e endossado por membros da Direção do WEF, em solidariedade com redações de todo o mundo.