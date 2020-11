Jornalismo de investigação do Fumaça recebe nova bolsa de 84 mil euros

Equipa do Fumaça, fotografada junto à redação, no Bairro Alto, em Lisboa. © Helena Amante

O jornalismo de investigação do Fumaça está para durar em Portugal. Um dos podcasts de informação mais ouvidos em Portugal recebeu uma nova bolsa de 84 mil euros por parte da fundação Open Society (OSF), liderada por George Soros. Este montante é crucial para garantir a continuidade deste projeto de comunicação social. Nos próximos dois anos, o Fumaça quer viver apenas das doações mensais dos seus subscritores, segundo o comunicado enviado às redações esta quinta-feira.

Esta injeção de capital chega poucos meses depois de o Fumaça ter arrecadado mais de 20 mil euros em campanhas de financiamento coletivo. Os mais de 1200 subscritores - com uma contribuição média de seis euros por mês - já garantem mais de 30% do orçamento anual do Fumaça, superior a 14 mil euros mensais. Todos os dados são publicados periodicamente no portal do Fumaça.

Ainda assim, sem as campanhas e a nova bolsa "a redação do Fumaça, como nós a conhecemos, com pessoas a contratos permanentes, terminaria em janeiro de 2021", reconhecem Maria Almeida e Ricardo Esteves Ribeiro, dois dos fundadores do Fumaça. "Agora, passamos a ter mais tempo para fazer crescer a comunidade e estarmos cada vez menos dependentes de bolsas de apoio ao jornalismo", acrescentam estes dois elementos.

Só com esta bolsa, ficaram garantidos pelo menos mais seis meses de redação. É preciso ainda somar o montante da campanha de financiamento coletivo e as doações dos subscritores.

Todos os conteúdos do Fumaça são de acesso livre. Só que quem contribuir para este projeto tem benefícios exclusivos: participar em ações de formação gratuitas, entrar num canal exclusivo da comunidade, participar em sessões reservadas com convidados pelo menos uma vez por mim e ainda aceder aos guiões das entrevistas.

Fazer parte do Fumaça não passa apenas por escutar ou ler os trabalhos. "Acreditamos que as pessoas que lêem, vêem ou ouvem jornalismo não têm de ser apenas espetadores. Podem "fazer jornalismo". Dando sugestões, críticas, debatendo, votando que temas abordar, apontando caminhos ou pessoas com quem falar. Todo o nosso jornalismo é aberto a toda a gente - sem conteúdos premium, sem paywalls", acrescentam Maria e Ricardo ao Dinheiro Vivo.

Nos próximos dois anos, o Fumaça quer ser exclusivamente financiado pelos seus subscritores.

Outro ponto de ordem deste projeto é garantir que a equipa tem estabilidade para trabalhar. Atualmente, há sete pessoas com contratados permanentes e cinco verdadeiros colaboradores - fazem trabalhos pontuais -, incluindo um jornalista do Brasil. "Queremos manter-nos fiéis aos nossos princípios: fazer o jornalismo em que acreditamos, mantendo salários dignos, contratos de trabalho e sem falsos estágios nem falsos recibos verdes."

2020 ficou marcado por várias entrevistas e pela preparação das próximas investigações do Fumaça, que serão publicadas ao longo de 2021: mulheres esquecidas pela história; presos e prisões; e o realojamento e eliminação de bairros de auto-construção. Serão ainda publicadas reportagens sobre o setor da segurança privada, uma investigação sobre o mito da meritocracia e um trabalho sobre saúde mental em tempos de crise.

Nascido em 2016 e com mais de 400 mil audições só em 2020, o Fumaça já recebeu mais de 400 mil euros em bolsas de jornalismo independente. Alguns dos prémios já recebidos incluem: Gazeta Revelação 2018, pela série "Palestina, histórias de um país ocupado", Melhor Narrativa Sonora Digital nos Prémios de Ciberjornalismo em 2018, com a série "Aquilo é Europa", e Podcast do Ano nos prémios Podes 2019.