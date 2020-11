Jose Antonio Ramos troca portuguesa Salsa pela gigante ASOS

© DR

Jose Antonio Ramos deixa assim, no final do ano, o cargo de CEO da Salsa, que ocupava desde fevereiro de 2019, para se tornar CCO da britânica ASOS. O gestor espanhol chegou à empresa aquando o seu 25º aniversário e "deu o pontapé de saída para um ambicioso plano estratégico da marca, que passa pela sua afirmação enquanto referência no mercado do denim europeu, assim como pela transformação numa marca ainda mais orientada para o digital e com grande foco na expansão para novos mercados", é indicado em comunicado.

O desafio alavancado pela estabilidade estratégica e solidez financeira enquanto insígnia da Sonae Fashion vai-se manter, num processo de implementação que estará para já nas mãos dos membros da Comissão Executiva da Salsa - João Martins (Chief Sales Officer), Hugo Martins (Chief Digital Officer), You Nguyen (Chief Product Officer) e Celso Poças (Chief Business Support Officer) -, até ao anúncio efetivo de um(a) novo/(a) CEO.

"Não tenho dúvidas de que a equipa Salsa e as suas chefias possuem a senioridade e o conhecimento necessários para assegurarem a implementação de um plano estratégico que, continuamos a acreditar, levará a empresa a voos mais altos. Ao Jose Antonio, agradecemos a sua visão e dedicação ao longo destes quase dois anos, também ele deixou a sua marca na história da Salsa", afirma em comunicado Luís Reis, CEO da Sonae Fashion.

Jose Antonio Ramos deixou a seguinte mensagem sobre a sua passagem pela empresa portuguesa:

"A Salsa é uma marca com um potencial imenso e com duas mais valias incomparáveis: em primeiro lugar, o know-how na arte do jeanswear, o cuidado e a paixão com que cada peça é trabalhada. É o detalhe que leva à produção dos melhores jeans do mundo, não tenho dúvida. Em segundo lugar - e um segundo lugar que é sempre primeiro, em todas as vertentes do negócio -, as pessoas. Disse uma vez que o sangue das pessoas que trabalham na Salsa é de cor indigo e não vermelho, e o meu percurso só me convenceu ainda mais disso. Há uma verdade, uma paixão e um comprometimento com a marca que fazem com que tudo aconteça, mesmo nos períodos mais adversos, como tem sido este 2020. Agradeço a esta equipa, à Salsa e à Sonae pela oportunidade com que me brindaram. Estou completamente convencido do futuro de sucesso desta marca única, no seu caminho para se tornar uma referência mundial do jeanswear".

A empresa lembra que ao longo dos seus 26 anos de existência, "tem assumido um papel de crescente destaque no setor da moda e têxtil, reconhecida internacionalmente pelo pioneirismo no trabalho do denim". É ainda indicado que atualmente produz mais de cinco mil jeans por dia que são vendidos em mais de 2000 pontos de venda: quase 100 lojas próprias, divididas por 4 países - 57 em Portugal, 29 em Espanha, 8 em França e 3 no Luxemburgo -, mais de 20 lojas franchisadas - na Eslovénia, no Qatar, na Arábia Saudita, no Líbano, no Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos e em Angola -, além das inúmeras department stores e clientes multimarca, em mais de 20 países.