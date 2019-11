José de Mello Saúde lança emissão de obrigações até ao máximo de 50 milhões

A José de Mello Saúde anunciou esta terça-feira o lançamento de uma nova emissão de obrigações destinada a investidores qualificados, operação com que prevê angariar entre 30 e 50 milhões de euros até ao final do mês.

De acordo com a informação, divulgada hoje em comunicado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o vencimento das obrigações está previsto para janeiro de 2027 a uma taxa de juro variável.

“A José de Mello Saúde, S.A. informa que, na prossecução da sua estratégia financeira e foco na redução de risco de refinanciamento, e tirando partido das condições atuais de mercado para alargar a maturidade média da sua dívida, procedeu hoje ao lançamento de uma oferta particular de subscrição de obrigações com o valor nominal unitário de 10.000 euros”, refere a empresa dona dos hospitais CUF.

De acordo com o documento, esta oferta particular é dirigida apenas a investidores qualificados, pressupõe um montante mínimo de subscrição correspondente a 100.000 euros por investidor, e poderá ser liquidada em numerário e/ou em espécie.

Esta liquidação só poderá ser efetuada mediante troca de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2015/2021”, admitidas à negociação nos mercados regulamentados Bourse de Luxembourg e Euronext Lisbon, no montante global de 50 milhões de euros e com vencimento em 17 de maio de 2021 e pagamento do restante preço de subscrição em numerário caso as obrigações “José de Mello Saúde 2015/2021” objeto de troca não perfaçam os 100.000 euros de investimento mínimo ou “mediante subscrição de Novas Obrigações em numerário”.

A empresa indica ainda no comunicado que “os titulares de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “José de Mello Saúde 2015/2021” que as troquem por Novas Obrigações terão direito a receber, a título de contrapartida, um prémio em numerário, e os correspondentes juros corridos entre o primeiro dia do período de juros em curso e a data de emissão e liquidação das Novas Obrigações.

O Banco Invest, S.A., o Haitong Bank, S.A. e o Banco BIC Português são intermediários nesta operação.