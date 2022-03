José Galamba de Oliveira reeleito presidente da Associação Portuguesa de Seguradores

José Galamba de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Seguradores © Gerardo Santos / Global Imagens

José Galamba de Oliveira foi reeleito presidente da Associação Portuguesa de Seguradores (APS) para mais um mandato de três anos. A assembleia geral que elegeu os novos órgãos sociais da APS decorreu na manhã desta quinta-feira, tendo ido a votos uma única lista, que foi aprovada por unanimidade, refere a associação na nota enviada à imprensa.

"Nesta Assembleia saiu reforçado o espírito associativo e a unidade das empresas de seguros em torno da associação e dos projetos em curso, num período particularmente exigente, atenta a complexidade da conjuntura económica, social e geopolítica que vivemos", refere José Galamba de Oliveira, citado em comunicado.

Neste novo mandato, a direção da APS diz pretender "prosseguir o trabalho que tem vindo a desenvolver, com o objetivo de aumentar a visibilidade e notoriedade do setor em Portugal, reforçar a sua credibilidade e evidenciar a importância que o seguro tem, tanto na vida das pessoas e das empresas, como na sociedade e na economia em geral, apostando na contínua proximidade com os cidadãos e na melhoria da eficiência operacional das empresas suas Associadas".

Atualmente, a Associação Portuguesa de Seguradores representa mais de 99% das empresas de seguros que operam em Portugal.