José Lopes: "O grande problema para este verão é o SEF"

O diretor-geral da easyJet Portugal, José Lopes © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O diretor geral da easyJet Portugal teme que os constrangimentos nos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) possam beliscar a operação de verão da companhia britânica no país. "Há uma questão que me preocupa, que é uma questão política e social entre o governo e o SEF e que é dificil de controlar. Quando temos uma guerra social a decorrer entre duas entidades é mais difícil prever em que momento vai haver um impacto na operação", disse esta terça-feira, 21.

Em conferência de imprensa., a propósito da aquisição dos 18 slots da TAP, o responsável da low cost britânica no mercado português apelou a que haja um entendimento entre o governo e o serviço o mais brevemente possível. "O SEF é o maior problema em Portugal. O grande problema para este verão é esta insegurança entre a relação do SEF e o governo. O nosso apelo é que as partes cheguem a consenso e resolvam o seu problema sem afetar os passageiros", pediu.

Ainda assim, José Lopes referiu que o cenário atual poderia ser mais negro. "Felizmente, até ao momento, os problemas que têm acontecido no SEF em Lisboa têm sido só à chegada. Pelo menos o impacto não acontece na operação contínua porque os passageiros já saíram do avião e a operação vai continuar a fluir. Se for à saída já seria assim, poderia provocar atrasos que se multiplicariam em bola de neve", disse.

Recorde-se que, depois dos episódios das longas filas de espera no aeroporto Humberto Delgado nas últimas semana, entram em vigor duas medidas do Plano de Contingência para o verão nos aeroportos e a equipa do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi reforçada com mais 25 inspetores, nomeadamente 10 no aeroporto de Lisboa e 15 no Porto.

O sistema e-gates foi ainda alargado aos turistas do Canadá e Estados Unidos com objetivo de reduzir tempos de espera.