José Neves terá salário com ações nos 75 dólares

José Neves, fundador e presidente executivo da Farfetch. © Rui Oliveira/Global Imagens

Há vários anos que José Neves abdicou do salário fixo como presidente executivo da Farfetch, contando só com mais de 45 milhões de ações da plataforma que fundou em 2007. Mas o líder nascido no Porto poderá voltar a receber vencimento se ficar na empresa até ao final de 2028 e o desempenho na Bolsa de Nova Iorque cumprir certos requisitos.

Nos próximos sete anos, o empresário poderá arrecadar até 99 milhões de dólares através de um prémio de compromisso. Em maio, a administração da tecnológica aprovou por unanimidade uma recomendação à comissão de remunerações para que fosse atribuído um bónus baseado em ações caso os papéis da Farfetch superassem certos patamares.

A garantia corresponde a 8,44 milhões de ações e será libertada em oito tranches. Para isso, os títulos da Farfetch terão de atingir, no mínimo, o preço médio de 75 dólares num período de 90 dias.

Se isso acontecer, José Neves receberá o equivalente a 5% da garantia nos níveis 1 e 2. Os patamares sobem de 25 em 25 dólares, até aos 250 de preço médio. Nas barreiras 3, 4 e 5, o português receberá 10% da garantia. Nos últimos três níveis, a compensação é de 20% das ações.

Na apresentação de resultados, a empresa estima que a despesa com bónus pode atingir 15,1 milhões de dólares só neste ano. Para 2022 está previsto o pico da compensação: 25,3 milhões. A partir daí, o valor anual reduz: 22 milhões (2023), 17,4 milhões (2024), 11,5 milhões (2025), 6,5 milhões (2026) e 1,2 milhões (2027).