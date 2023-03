José Vairinhos Gonçalves vai ser o novo líder da COSEC

José Vairinhos Gonçalves vai ser o novo presidente do conselho de administração da COSEC.

José Vairinhos Gonçalves, até agora vogal do conselho fiscal da Companhia de Seguro de Créditos (COSEC), vai ser o novo presidente do conselho de administração, substituindo no cargo Vassili Christidis, anunciou a empresa em comunicado divulgado esta quarta-feira.

André Granado, que vem da companhia espanhola de seguros Solunion, será o novo administrador executivo da COSEC.

"A COSEC submeteu junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), o pedido de registo de novos membros designados pelos acionistas para o seu conselho de administração, que exercerão funções até ao final do presente mandato", de acordo com a nota enviada pela COSEC.

Citado no mesmo comunicado, o CEO da COSEC afirma que "José Vairinhos e André Granado conhecem profundamente a COSEC e o trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo dos anos". "São, por isso, escolhas que fazem todo o sentido para apoiar o seu crescimento neste mandato e considerando também o novo capítulo em que a Companhia está a entrar", sublinha.

O novo presidente do conselho de administração, José Vairinhos Gonçalves ficará ainda com o pelouro da direção internacional da COSEC, departamento que tem a seu cargo a gestão dos seguros com garantia do Estado.

Licenciado em Gestão de Empresas pelo ISCTE e com uma carreira profissional desenvolvida ao longo de mais de quatro décadas na COSEC, José Vairinhos Gonçalves ocupou vários cargos na companhia tendo sido administrador executivo durante seis anos.

O novo administrador executivo, André Granado será responsável pelos departamentos Comercial, de Marketing e Comunicação. Com 20 anos de experiência profissional, 17 dos quais no mercado de Seguro de Crédito e Caução, André Granado vem da espanhola Solunion, onde era responsável pela gestão de Mercado e Marketing Empresarial para os mercados espanhol e da América Latina. Antes, teve um percurso de 13 anos na COSEC, onde desempenhou funções na área comercial e liderou o departamento de Marketing e Comunicação da companhia.

André Granado tem uma pós-Graduação em Gestão com especialização em Finanças pelo INDEG Business School (ISCTE) e licenciatura em Marketing pela Escola Superior de Comunicação Social. Possui, ainda, o Certificate Global Management do INSEAD.

O início de funções de José Vairinhos Gonçalves e de André Granado está condicionado à obtenção do registo por parte da ASF.

A COSEC está em processo de alteração da sua estrutura acionista. A Allianz Trade, líder mundial em seguro de crédito, vai adquirir uma participação de 50% na COSEC ao Banco BPI.

Após a conclusão da operação - sujeita a autorizações dos reguladores e prevista até ao final do primeiro semestre deste ano - a COSEC vai passar a ser detida a 100% pela Allianz, que já é dona da outra metade do capital da seguradora.