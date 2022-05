Jovens abandonam formação de base e procuram emprego em tecnologias de informação

Os 30 formados da Academia © Rodrigo Gatinho

Depois de 18 semanas de formação teórico-prática e 34 semanas de integração em ambiente de trabalho real, 30 jovens formados em áreas não tecnológicas mudaram de campo e começaram carreiras nas tecnologias de informação. Entre os agora recém-formados, encontram-se jovens com formação de base nas áreas de Direito, Turismo, Geologia, Engenharia Civil, entre outras.

Estes jovens ingressaram na Academia NTT DATA & Fidelidade, receberam formação técnica de base, formação comportamental e especializada e desenvolveram projetos em contexto real. Doze meses depois todos os formandos estão empregados e a trabalhar ora na NTT DATA (companhia global de inovação, de serviços IT e de negócio, sediada em Tóquio), ora na Fidelidade, explica a Academia em comunicado.

Este programa de formação nasceu da necessidade de "acelerar a formação de talento tecnológico, que é escasso face às necessidades das organizações, e é o resultado de um trabalho conjunto, muito proveitoso de vários parceiros e cujo resultado, a mudança de vida de 30 jovens, nos deixa muito orgulhosos", conforme explica o Head of Insurance da NTT DATA Portugal, Nuno Castro.

Para a Fidelidade o contributo dos recém-formados vai ser indispensável, uma vez que a seguradora está a passar por um processo de transformação, no qual a "capacitação continua nas áreas tecnológicas que são centrais na construção do nosso futuro", explica Teresa Rosas, Head of IT da Fidelidade.

Para esta iniciativa, que recebeu mais de 100 candidaturas, a Academia NTT Data e Fidelidade contou com parceria do Técnico+, a escola de formação avançada pós-graduada e profissional do Instituto Superior Técnico, e da OutSystems.