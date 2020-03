“Vamos chegar a Lisboa em 2022”, garante Juan Roig, CEO da Mercadona, durante a apresentação de contas da cadeia espanhola, em Valência Espanha. O gigante da distribuição conta abrir 10 lojas por ano até 2022 e, a partir desse ano, 20 por ano até chegar às 150 no mercado nacional, precisou. Este ano a cadeia conta investir 150 milhões de euros.

O ano passado a cadeia abriu os dez primeiro supermercados em Portugal – marcando a primeira internacionalização da Mercadona -e este ano prevê outra dezena. “Vamos abrir 10 lojas este ano, 10 em 2020 e outras 10 em 2021. Em 2022, quando chegarmos a Lisboa, vamos abrir 20 por ano até atingirmos as 150 lojas”, diz o CEO.

“Quanto ao bloco logístico (a Sul) estamos à procura. Será em redor de Lisboa”, diz apenas o responsável da companhia.

“Estamos muito satisfeitos com Portugal, mas é um país muito diferente”, diz o CEO, referindo as diferenças ao nível do tipo de clientes, sortido e fornecedores.

“Este ano deveremos investir 150 milhões de euros, o mesmo do que no ano passado”, diz Juan Roig quando questionado sobre os planos de investimento para o mercado nacional.

O CEO não avança estimativas de vendas este ano para Portugal. O ano passado a companhia faturou mais de 32 milhões de euros, com 10 lojas, a primeira das quais com abertura em julho, no Canidelo.

A operação em Portugal “está a ir muito bem”, diz o CEO, e a região do Porto “tem tido um grande desenvolvimento, além de ser uma bela cidade”.

Juan Roig não adianta estimativas de vendas para 2020, mas revela que, em média, os supermercados em Portugal fazem por mês 1 milhões de euros em vendas.

*Em Valência. Jornalista viajou a convite da empresa