Juan Roig sobre Covid 19. “Se há algo que pode agravar a situação é o medo”

“Se há algo que pode agravar a situação é o medo”, reagiu Juan Roig, CEO da Mercadona, depois de ontem a cadeia espanhola se ter confrontado com uma corrida às lojas em Vitoria (País Basco) e Madrid, depois de ter sido decidido o encerramento das escolas na região. Na cadeia, com mais de 1600 lojas pelo país e em Portugal, “há total normalidade”.

“A minha opinião é como empresário e não como técnico de saúde, mas vou dizer: temos sorte e orgulho de ter uma saúde universal tanto em Espanha como em Portugal; se alguma coisa pode agravar a situação é o medo”, disse o CEO numa declaração no final da apresentação das contas anuais da companhia, em Valência, Espanha.

“Na Mercadona há total normalidade, com alguma venda atípica como pode ser o caso de venda de sabão desinfetante de mãos”, diz. ”

“Ontem à tarde, nas regiões de Vitoria (País Basco) e Madrid houve uma reação impulsiva causada pelas decisões tomadas (fecho das escolas). Esta situação foi solucionada hoje de manhã e no resto de Espanha há total normalidade”, assegura o responsável.

“Já vivemos isto no passado mas devemos dizer que graças à eficiência da mercadora e da cadeia com a qual trabalhamos temos produtos para abastecer as nossas lojas tanto de Espanha como de Portugal”, disse ainda.

“O que vai acontecer, por enquanto estamos numa situação de incerteza, mas vamos voltar à normalidade. O meu conselho é que atuamos com normalidade, prudência e confiemos nos especialistas de saúde de forma a gerir o medo. Há que racionalizar o medo e confiar nas especialistas de saúde e que temos que são muito profissionais”, reforçou.

Normalidade em Portugal

“A situação em Portugal, como em Espanha, é de normalidade. Com picos de venda de determinados produtos, como o sabão de mãos, o resto temos garantidos abastecimento às lojas e todos os colaboradores encontram-se em perfeitas condições”, assegura Elena Aldana, diretora geral internacional de relações externas.

No mercado nacional, a companhia tem 10 supermercados e conta abrir mais 10 este ano nos distritos do Porto, Aveiro e Viana do Castelo. Atualmente, são cerca de 900 colaboradores no quadro, dos quais 600 contratadas o ano passado.

“A empresa tem um plano de contingência já implementado nos dois países. Estamos preparados. Esperamos voltar a uma situação de tranquilidade”, diz a responsável pelo mercado nacional.