Judite Sousa vai moderar debates de saúde no projeto Inside Now

A jornalista Judite Sousa junta-se à News Farma, grupo editorial especializado na área da saúde do universo da LPM – House of PR, para conduzir a edição multimédia da Inside Now, plataforma digital que dá a conhecer a nova realidade dos serviços hospitalares.

“O impacto da pandemia nas nossas vidas é um imperativo para que ouçamos especialistas das diferentes áreas da medicina, interpretemos um dos períodos mais críticos da nossa existência coletiva e antecipemos as mudanças que este novo tempo determinam”, afirma Judite Sousa, citada em nota de imprensa.

“Associo-me a este projeto pioneiro para, com rigor e espírito informativo, suscitar as principais questões que interpelam médicos das diferentes especialidades e o funcionamento da rede hospitalar. As consequências da pandemia levam-nos a refletir e a perguntar sobre a nova situação de saúde pública. Questionar com as perguntas certas e as respostas dos especialistas”, reforça.

O primeiro debate é na próxima quinta-feira, 17 de setembro, com o presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, Victor Gil, e da vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, Maria João Bugalho, para debater o impacto da pandemia no diagnóstico e tratamento dos doentes destas duas áreas da Saúde.

“Contar com a moderação da jornalista Judite Sousa é, sem dúvida, uma mais-valia para este projeto, contribuindo para reforçar aquele que é, afinal, o seu propósito: o debate dos grandes temas da saúde, neste caso num cenário de retoma dos serviços hospitalares”, justifica Ana Branquinho, diretora de Marketing da News Farma, citada em nota de imprensa.

Judite Sousa fez parte das direções de Informação da RTP e da TVI, tendo saído em novembro do ano passado da estação de Queluz à qual esteve ligada durante cerca de 8 anos. A profissional começou a carreira jornalística na redação do Porto da RTP aos 18 anos em manteve-se no canal público cerca de três décadas.