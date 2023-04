"Jump in" oferece vagas para estágios na Bosch

© Bosch

Dá pelo nome de "Jump in" e é o nome do novo programa de estágios da Bosch. A iniciativa é, diz a empresa em comunicado, direcionado a estudantes universitários "que pretendam integrar, desde cedo, o mercado de trabalho, e aplicar no contexto real as competências desenvolvidas em contexto académico".

A empresa refere que tem vagas para diferentes áreas de especialização, como as engenharias (elétrica e eletrónica, mecânica, software, industrial e de gestão), até à gestão, passando pelas vendas, logística e recursos humanos, entre outras.

O "Jump in" encerra vários programas de estágio que podem ser, desde o profissionais ou extracurriculares, até aos curriculares, passando pelos estágio de verão, dependendo da formação dos candidatos.

Como explica a Bosch, "os estágios profissionais destinam-se a jovens que estão a concluir ou já concluíram a licenciatura ou o mestrado" e têm uma duração de até um ano (12 meses). Por seu turno, para se candidatarem aos estágios curriculares, os estudantes devem estar a frequentar o último ano de licenciatura ou mestrado.

Já os estágios de verão são dirigidos a todos aqueles que estejam na universidade, e pretendem proporcionar um primeiro contacto com o mercado de trabalho. Estes duram, no máximo, dois meses e acontecem, preferencialmente entre julho e agosto.

A Bosch detalha que este programa decorrer a nível nacional e oferece oportunidade de colocação nas diferentes localização da empresa em Portugal (Aveiro, Braga, Lisboa e Ovar).

As candidaturas já estão abertas e os interessados consultá-las e candidatar-se através do site: https://www.bosch.pt/carreiras/estudantes-e-recem-graduados/