Keepler Data Tech arranca com operações no Reino Unido

A Keepler Data Tech - tecnológica especializada no desenvolvimento de produtos de dados na nuvem (cloud) - inicia agora as suas operações no Reino Unido. Com esta expansão, a empresa pretende reforçar a liderança como empresa de serviços de dados na Europa, segundo revela o comunicado.

A tecnológico, que desenvolve produtos de dados nas principais nuvens públicas como a AWS, Azure e Google Cloud, implementará no mercado inglês "o conceito de produto de dados, um software que agrega análises avançadas, engenharia de dados, processamento massivo de dados e características de monitorização e fornece resultados comerciais mensuráveis", explica a nota.

O CEO de Keepler Data Tech, Juanma Aramburu, afirma que "para Keepler, iniciar operações no Reino Unido é um passo relevante na expansão da empresa, porque é um dos mercados mais importantes com elevadas expectativas de valor. Hoje, a Keepler presta serviços a algumas das empresas mais importantes da Europa e estamos entusiasmados por trazer para o Reino Unido a nossa abordagem à análise de dados".

O responsável, relativamente ao apoio de grandes empresas no mercado do Reino Unido, acrescenta: "podemos agora ajudar grandes empresas do Reino Unido a melhorar os resultados e otimizar as operações, tal como temos feito noutras partes da Europa, integrando a inteligência baseada em dados nos seus processos-chave e implantando a tecnologia da nuvem pública".

Segundo explica o relatório "The Data-Driven Enterprise of 2025", da consultora americana McKinsey, até 2025, o trabalho inteligente e as interações entre humanos e máquinas serão, provavelmente, "tão normais como o balanço da empresa", sendo que a maior parte dos trabalhadores "utilizará dados para otimizar quase todos os aspetos no trabalho".

A Keepler conta atualmente com mais de 350 projetos desenvolvidos para contas chave em Espanha, Portugal, Alemanha, Suíça e Estados Unidos da América (EUA), tendo também conseguido desenvolver projetos em filiais dos clientes no Reino Unido, conclui o comunicado.