Kelly tem mais de 750 vagas para posições permanentes para preencher

© Pixabay

Existem 750 vagas de trabalho e em colocação permanente nas áreas de TI, Engenharia, Finanças e Recursos Humanos por preencher a nível nacional. A Kelly Portugal - consultora de Recursos Humanos - que está à procura dos perfis indicados para estas posições, explica que só para a área de TI (Tecnologia de Informação) tem por preencher 255 vagas.

Para Engenharia existem 218 e 203 para Recursos Humanos. Estes são os setores de atividade onde o mercado está mais necessitado.

Como explica Miguel d"Almeida, responsável pela área de recrutamento especializado da Kelly Portugal, "as TI são a área com maior taxa de empregabilidade em Portugal, onde a procura é bastante superior ao capital humano disponível no mercado, e as áreas financeiras e de engenharia são, claramente, foco a médio e longo prazo, em que a procura tem aumentado substancialmente na sequência da implementação de várias multinacionais em Portugal".

Do total de vagas que a Kelly tem para oferecer, 31% das posições em TI são em full remote (teletrabalho) e o restante em regime híbrido, não existindo oportunidades em full office (na empresa). A consultora de Recursos Humanos adianta ainda em outras áreas, "o sistema híbrido reúne um valor de 88% enquanto as vagas em full office são de 12%".

As vagas estão distribuídas de norte a sul de Portugal. No sul estão disponíveis 74% das posições enquanto no norte estão 26%. O maior distrito com colocações em aberto é Lisboa.

Miguel d"Almeida relembra que "este ano tem sido o ano da retoma progressiva do mercado no geral face a um período longo de pandemia". "Desde 2015, Portugal tem tido um aumento de 33% no número de empresas estrangeiras que investem no nosso mercado, transformando Portugal num HUB de investimento, apenas suplantado pela Irlanda", diz, acrescentando ainda que "paralelamente, um dos setores em crescimento no país tem sido o setor dos Business Centers, que alia o conhecimento de idiomas estrangeiros às áreas de Finance, Procurement, HR, Marketing e Tecnologias".