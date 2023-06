Kevin Ali: "Sociedades têm de repensar apoio a tratamentos de fertilidade"

Kevin Ali, CEO da Organon © DR

Spin-off da farmacêutica MSD (Merck Sharp & Dohme), a Organon chegou a Portugal em setembro de 2021., focada em opções terapêuticas para a saúde da mulher e com um portfólio de 60 medicamentos, com especial incidência nas áreas da contraceção, fertilidade, lípidos e biossimilares. No ano passado, a empresa anunciou a escolha de Portugal para sediar a sua plataforma mundial de serviços partilhados, criando mais de 200 novos postos de trabalho e atraindo para Lisboa especialistas de diversas áreas e vários países.

Relacionados Centro de serviços partilhados da farmacêutica Organon vai empregar 200 pessoas em Lisboa

Pela primeira vez em Portugal, o CEO da empresa, Kevin Ali, fala em exclusivo ao Dinheiro Vivo sobre a decisão e os projetos de investimento daquela que é a maior farmacêutica mundial dedicada à saúde da mulher, contando já com mais de 370 colaboradores em Portugal e que atingiu um volume de faturação de 42,6 milhões, em 2021.

O que levou a Organon a escolher instalar as operações do seu centro global de partilha de serviços em Lisboa?

Houve algumas razões muito pertinentes. Antes de mais, existem ótimas universidades em Portugal e, por isso, existe uma mão-de-obra bastante qualificada, com uma visão global e que também é proficiente em Inglês. Estas condições formaram uma base essencial. Outras companhias têm implantado este tipo de estruturas na Europa de Leste, mas nós decidimos ser os primeiros a optar por Portugal. E, sendo os primeiros, ficamos com os melhores. Financeiramente também foi uma ótima decisão: a começar pelo custo de vida local e competitividade dos salários relativamente aos países do Leste. Assim, formámos um triângulo: quartel-general em Nova Jérsia, quartel-general internacional na Suíça e a plataforma de serviços partilhados em Lisboa. O contexto geográfico foi determinante, nomeadamente a inexistência de qualquer conflito armado perto de Portugal.

E o que é que isso significará em postos de trabalho e investimento?

A maior parte dos elementos contratados para esta nova estrutura são portugueses. Já contratámos cem pessoas até agora, mas até ao final de 2024, este número duplicará. A resposta desta estrutura, até ao momento, tem sido fenomenal, o que pode levar à abertura de mais posições em Portugal, passando os 200 novos colaboradores a constituir a estrutura mínima do GSS.

A ideia anunciada era esse centro de serviços partilhados fornecer apoio à operação da empresa à escala global, incluindo Finanças, Recursos Humanos e Procurement, para mais de 50 países. Mantém-se?

Sim, e além destes, a área de IT. Pensámos, ainda, que outras áreas podem ser acrescentadas e esta é uma reflexão em curso. Os resultados e a capacidade de reposta evidenciada no primeiro ano impõem esta reflexão. Estamos muito satisfeitos.

Em Portugal, a Organon fechou 2021 com uma faturação a rondar os 50 milhões e com uma previsão de crescimento de 2,5% em 2022. Esse objetivo cumpriu-se?

As nossas operações estão a correr muito bem em Portugal. A área de contraceção está a ter um crescimento muito positivo, a fertilidade também se está a desenvolver - somos um dos líderes -, ou seja o negócio está a crescer acima de um dígito. Temos, de facto, excelentes gestores empreendedores em Portugal. A saída prevista do Ricardo Oliveira [atual country manager], que irá assumir uma nova posição internacional, será imediatamente colmatada com a passagem da Sofia Ferreira para a gestão da Organon Portugal. A organização tem confiança absoluta nas capacidades da Sofia. Portanto, prevejo que a contribuição de Portugal para o cluster ibérico continue a progredir e a crescer. É mesmo um país muito importante para nós.

Lançar um novo medicamento implica um percurso entre seis e oito anos, máximo dez, e o custo pode ser, no mínimo, mil milhões de dólares.

Quanto tempo leva e quanto custa atualmente desenvolver um novo medicamento para lançar no mercado?

É uma excelente questão. Da fase um, que é uma espécie de prova de conceito, até obter aprovação para o produto, num percurso entre seis e oito anos, máximo dez, o custo pode ser, no mínimo, mil milhões de dólares.

A Organon aposta em Investigação e desenvolvimento próprios nesses processos?

No que se refere a esta área, o único futuro possível, a longo prazo, é ter cada vez mais um pipeline de investigação e desenvolvimento. Temos muitos recursos, mas também enfrentamos riscos muito elevados. Por exemplo, na Fase Um, a hipótese de o desenvolvimento de uma nova solução chegar ao seu fim é de apenas 16%. Precisamos, por isso, de quatro ou cinco projetos ativos, para que pelo menos um chegue ao fim. Temos de ter a nossa I&D estruturada sempre desta forma, de modo a assegurarmos o nosso futuro e a passarmos esta mensagem aos nossos investidores, para que nos possam dizer - "nós acreditamos em vocês". Eles não querem saber das fases um e dois; na fase três, a possibilidade de êxito já é de 65% e é aqui que os investidores se focam. Todavia, o custo do processo nesta fase é muito elevado, daí que faça mais sentido investir nas fases um e dois, porque o custo é inferior - e é aqui que faz mais sentido que sejamos nós a comprar e/ou desenvolver novos projetos, uma vez que os investidores estão essencialmente focados nos projetos em fase três.

E há planos para fusões/aquisições ou alianças estratégicas?

Estamos sempre atentos a alterações estratégicas. Geralmente, a cada três a cinco anos, ocorre algum tipo de mudança profunda, transformativa, grande. Fusões ou aquisições. A Organon está sempre atenta a diferentes opções. Nunca dizemos nunca. Mas têm de ser sempre projetos que acrescentem valor - um mais um igual a três. Tem de criar um novo nível de expansão, sinergia, grande valor. É necessário utilizar os recursos dos acionistas de forma sábia.

Já trabalhou e viveu em países muito diferentes. Quais são as maiores diferenças que encontrou?

Cada país é único na forma como aborda os problemas e nas prioridades de investimento que estabelece, o que se reflete em níveis muito distintos no acesso, por exemplo, à contraceção. De acordo com a geografia, o impacto de uma gravidez não planeada tanto pode ser uma bênção como um entrave inultrapassável para a mulher que acabou de ser mãe, inviabilizando por completo o seu futuro. Já para não mencionar a qualidade dos cuidados que lhe são prestados. O mesmo para o acesso à inovação, que não é uma preocupação em todos os países. Mas as necessidades transversais em todo o mundo são o acesso e a capacidade de pagar.

Muitas mulheres, sobretudo nos países desenvolvidos, estão escolher ter os seus filhos cada vez mais tarde, o que nos leva a que as sociedades tenham de questionar os modelos atuais de apoio e financiamento dos seus tratamentos de fertilidade.

E a área da saúde da mulher tem muito campo ainda por explorar?

É uma excelente questão. E a resposta não podia ser mais positiva. Ainda há tantas doenças em que não há inovação na saúde da Mulher... E Saúde da Mulher na aceção das doenças exclusivamente das mulheres, mas também daquelas doenças em que as mulheres são afetadas desproporcionalmente, em que são 60% ou mais do total de doentes. É uma imensa lista. Neste momento, estamos focados, sobretudo, nos problemas que afetam exclusivamente as mulheres. Alguns exemplos: quando pensamos na contraceção, devemos recordar-nos que 50% das gravidezes a nível mundial não são planeadas. Nos EUA, este número atinge os 40%. E destas mulheres americanas, pelo menos 40% recorreriam a um qualquer método contracetivo. Portanto, temos de fazer mais em todo o mundo para reduzir estes números.

O que é preciso mudar?

Se, a partir do caso americano, percebermos que 40% das mulheres que engravidaram estavam a usar um qualquer tipo de método contracetivo, por exemplo a pílula, é obrigatório concluir que temos de retirar a dúvida da equação da contraceção feminina. No nosso caso, desenvolvemos dispositivos contracetivos que atuam durante três a cinco anos. Além disso, temos de reforçar a educação e o acesso à contraceção, à inovação.

E quanto à fertilidade?

Estamos num momento crucial. Se pensarmos nos sistemas nacionais de Segurança Social, até quando serão capazes de responder ao atual desequilíbrio geracional? Há aqui uma óbvia questão de sustentabilidade dos sistemas. Sabemos que muitas mulheres, sobretudo nos países desenvolvidos, estão escolher ter os seus filhos cada vez mais tarde, o que nos leva a que as sociedades tenham de questionar os modelos atuais de apoio e financiamento dos seus tratamentos de fertilidade, a saúde reprodutiva dos seus países.

Onde é que a Organon vai inovar proximamente?

Na hemorragia pós-parto, tempos um medicamento que já está disponível nos EUA e que deve chegar à Europa em 2024. Na vaginose bacteriana, que, nos EUA, por exemplo, afeta muitos milhões de mulheres, estamos a lançar um produto que necessita de apenas uma aplicação. No caso dos partos prematuros, que é a primeira causa de morte de bebés nos EUA, estamos a desenvolver uma resposta. Estamos, portanto, a expandir as nossas áreas de investimento. Mas há muitas mais que necessitam de ser desenvolvidas e investigadas - da pré-eclampsia à oncologia... ainda há tanto para fazer.