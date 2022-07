Kipsta inaugura centro de observação, pesquisa e teste de produtos para Futsal

Kipsta Futsal Lab © DR

Nasceu em Porto Salvo, no concelho de Oeiras, um novo centro dedicado à observação, pesquisa e teste de produtos e soluções para os praticantes de Futsal. No Kipsta Futsal Lab, e a partir da perceção das problemáticas dos praticantes desta modalidade desportiva, vão ser concebidos e desenvolvidos todos os produtos - bolas, sapatilhas, acessórios de treino, proteções para guarda-redes - que estarão depois disponíveis nas lojas Decathlon de todo mundo.

Como explica ao Dinheiro Vivo o líder Futsal Decathlon, Tiago Valadas, este laboratório vai "trabalhar diretamente com jogadores de Futsal com o objetivo de conceber produtos que respondam às suas necessidades e bem-estar em campo". Tudo numa base de parceria técnica, em vez de patrocínio.

"Com esta pareceria os novos produtos serão co-desenvolvidos, pois são desenvolvidos em colaboração permanente com os parceiros técnicos, onde se incluem alguns campeões da Europa e do Mundo da modalidade", frisa Tiago Valadas.

Uma vez que o Kipsta Futsal Lab se localiza no Complexo Social e Desportivo Leões de Porto Salvo, vai ser possível a sua equipa perceber quais são as verdadeiras necessidades dos jogadores da modalidade. "Como vamos trabalhar com base numa parceria técnica, todas as indicações, todas as dicas dos jogadores serão tidas em conta no momento da conceção e desenvolvimento do produto", diz o responsável.

E, como este laboratório está instalado no nosso país, existe também a vontade de produzir os produtos destinados à prática do Futsal em fábricas portuguesas. "Acreditamos que a ligação será total. Neste momento e ao nível do Futsal já produzimos em Portugal, mas a vontade vai no sentido de aumentar o número de modelos desenvolvidos e produzidos em Portugal", declara Tiago Valadas.

Presentemente a equipa do Lab é constituída por sete pessoas, de nacionalidade portuguesa e estrangeira, nas funções de chefe de Produto, engenheiro Produto e Teste Terreno, Designer, Comunicação e Imagem. "Mas posso adiantar que trabalhamos em sinergia com as equipas da Decathlon de diferentes países referência do Futsal mundial, nomeadamente Portugal, Espanha e Brasil", refere o líder Futsal Decathlon.