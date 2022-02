Kitch contrata 50 pessoas até junho e prepara entrada em Itália

Rui Bento (à esquerda) e Nuno Rodrigues são os fundadores da Kitch. © DR

A Kitch vai contratar 50 novos profissionais durante os primeiros seis meses de 2022, o que fará os quadros da startup portuguesa cresceram para mais de 100 pessoas. Os novos recrutamentos ocorrem ao mesmo tempo que a empresa está a preparar a entrada noutros mercados - Itália é uma aposta já para este ano.

Em comunicado, esta startup portuguesa especializada na digitalização de restaurantes conta que terminou o ano de 2021 com 53 pessoas empregas e com o registo de ter apoiado na entrega de 800 mil refeições na Península Ibérica, onde está presente em oito cidades - Lisboa, Porto, Barcelona, Valência, Málaga, Palma de Maiorca e Vitoria-Gasteiz.

Para 2022 a meta estabelecida é chegar às 5 milhões de refeições entregues em Portugal e Espanha. A startup criada por Rui Bento e Nuno Rodrigues só está presente nestes países ibéricos, mas está a preparar a entrada no mercado italiano.

Segundo Rui Bento, cofundador e CEO da Kitch, a startup está a consolidar-se. "Não só facilitámos a vida de muitos restaurantes, mas para aqueles que usaram a ferramenta da loja independente e direta ao consumidor, permitimos que aumentassem os seus volumes de vendas digitais em 20% - facultando o seu próprio canal de vendas, onde a sua comida e a sua marca voltam a estar no centro, e dando o controlo sobre onde os seus pratos são entregues", explica.

A Kitch estima hoje que cerca de 26% do negócio total dos restaurantes que utilizam a sua plataforma já tem origem no digital. A promessa da startup portuguesa é oferecer uma plataforma que permite simplificar as operações de entrega, aumentar as vendas e reduzir os custos de todo o processo.