KKR investe 200 milhões de euros em obrigações da Greenvolt

© Greenvolt

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Janeiro, 2023 • 07:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Greenvolt acordou com a Kohlberg Kravis Roberts (KKR) a emissão de obrigações no valor de 200 milhões de euros, com maturidade de sete anos, passíveis de serem convertidas em ações da empresa.

"A Greenvolt - Energias Renováveis e um fundo global de infraestruturas gerido pela KKR chegaram a um acordo para a subscrição pelo fundo de investimento da KKR de uma emissão de obrigações de 200 milhões de euros, passíveis de serem convertidas em ações", indicou, em comunicado.

Segundo a mesma nota, este investimento vai permitir um "crescimento mais acelerado" da Greenvolt, potenciando ainda novas oportunidades de negócio.

A emissão de obrigações convertíveis em ações está sujeita à aprovação na assembleia-geral de acionistas, que se realiza em 31 de maio.

"Esta é uma operação de extrema relevância para a Greenvolt, na medida em que vemos na KKR não apenas um investidor, que reconhece o potencial da empresa, mas também um parceiro, que acredita na estratégia que definimos, isto ao mesmo tempo que possibilitará acelerar ainda mais o cumprimento dos compromissos assumidos", afirmou, citado na mesma nota, o presidente executivo da Greenvolt, João Manso Neto.

As obrigações que não sejam admitidas à negociação na Euronext Lisbon têm uma taxa de juro anual de 4,75%.

Os títulos têm sete anos de maturidade e existe a possibilidade de conversão em ações ordinárias da Greenvolt, ao fim de três anos.

A conversão dos títulos em ações vai custar 10 euros, incorporando um prémio de cerca de 25% acima do preço médio ponderado das ações da Greenvolt cotadas nos 47 dias anteriores à celebração do acordo.

"Estamos muito entusiasmados em fazer esta parceria que dará suportes à estratégia de criação de valor no segmento das energias renováveis, entregando 100% de energia verde através de múltiplas tecnologias em diversas geografias. Vemos uma grande oportunidade para a Greenvolt na biomassa, na energia eólica e solar de larga escala e na geração distribuída e este investimento está alinhado com o compromisso da KKR para dar novos passos rumo à importante transição energética", considerou, por sua vez, o "partner" da KKR, empresa de investimentos, Vincent Policard.

A KKR é uma empresa de investimento "líder mundial que oferece gestão alternativa de ativos, bem como soluções no mercado de capitais e seguros", explica a Greenvo