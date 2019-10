Klaveness, a empresa norueguesa que faz sapatos por medida a partir de Portugal

Bjorn Klaveness, o responsável da empresa escandinava explica-nos como é que passaram a produção da sua empresa familiar da Noruega para Portugal. “Confiamos muito no talento português no calçado”, explica.

Tudo começou com um fornecedor português que começou a vender chinelos, agora têm a sua própria fábrica em Avintes. O seu negócio é de sapatos ortopédicos individualizados para clientes escandinavos.

Esta é uma história sobre “rigor escandinavo, feito literalmente por mãos portuguesas”. Têm espaços na Noruega onde tiram as medidas do pé aos clientes e transmitem logo a informação para a fábrica em Portugal, onde dão início ao processo que vai do calçado por medido às próprias palmilhas. O melhor é ver o vídeo com a história desta empresa.

Veja ou reveja os 10 primeiros episódios do Dinheiro Vivo Made in Portugal:

Episódio 1. Como se faz o papel higiénico “mais sexy do mundo”

Episódio 2. O ‘segredo do sucesso’ da portuguesa WeDo Technologies

Episódio 3. Vale da Rosa: o sucesso do sabor da uva sem grainha

Episódio 4. Autónomos vão circular em dez anos. Palavra de Bosch

Episódio 5. Fladgate Partnership: A empresa por detrás do Taylor’s e o The Yeatman

Episódio 6. Super Bock Group. Triunfo da aliança Violas-Carlsberg em 50 países

Episódio 7. ETMA Metal Parts. Aqui se fazem as peças-chave da indústria

Episódio 8. Delta: grão a grão, onde chegou este café português?

Episódio 9. Easypay. Conheça o especialista em pagamentos eletrónicos rápidos

Episódio 10. Via Verde. Um ecossistema muito além das auto-estradas