A KLM vai aumentar a sua oferta em 10%, face a 2021, na programação do Verão IATA que arranca na próxima semana e que se estende até outubro. A companhia aérea holandesa explica que a sua oferta está perto daquela que vigorava em 2019, no período pré-pandemia.

A KLM irá voar para 167 destinos, 96 na Europa e 71 intercontinentais, num total de 16 milhões de lugares. A transportadora explica, em comunicado, que esta estratégia visa responder ao aumento da procura por viagens de avião impulsionada pelo alívio das restrições à COVID-19 em vários países europeus.

"O sucesso dos novos destinos Belgrado, Dubrovnik e Palma de Maiorca, adicionados à rede de rotas da KLM o ano passado, significa que serão novamente incluídos no programa de verão. A KLM também espera que os viajantes de negócios regressem, razão pela qual estão a ser adicionadas frequências às rotas britânicas, alemãs e polacas", esclarece numa nota de imprensa.

Para já, a KLM continua com a operação suspensa para Kiev, São Petersburgo e Moscovo mantendo-se "atenta aos desenvolvimentos na região".



"Devido às sanções da UE à Rússia, a KLM não está a operar no espaço aéreo russo. Os tempos de voo de/para a Coreia do Sul, Japão e China são, consequentemente, em média, duas horas mais longos do que o normal. Os voos para o Japão e a China estão atualmente a fazer escala em Seul", esclarece.

Em Portugal, a transportadora aérea voa a partir do Porto e de Lisboa onde irá operar, durante o Verão IATA, três e quatro voos diários, respetivamente, para Amesterdão-Schiphol.